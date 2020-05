PRZEWODNIK PO BIEGANIU|| Paulina Bohater: Uwaga — triathlon uzależnia od pierwszego kontaktu!

Myśli o Mistrzostwach Świata i ukończeniu Ironmena na Hawajach pukają do mojej głowy. A przecież nie tak dawno zdecydowałam się na swój pierwszy w życiu triathlonowy start...

Górzno – sześć lat temu. To tam poczułam jego smak. Pamiętam wzrok taty dodający mi otuchy i siebie styraną do granic młodych możliwości. Nigdy więcej takiej męki. Nigdy więcej uczucia końca oddechu, blokującego każdy następny krok na biegowej końcówce. To wspomnienie i wodny młyn startu, 20-kilogramowy rower, zostaną ze mną na zawsze.

Przekonanie o biegowej formie, wsparte udziałami w szkolnych zawodach lekkoatletycznych i rower z którym czułam się zaprzyjaźniona od dziecka, dołożone do pływackich aktywności, nie wystarczyły, aby być z siebie zadowoloną. Teraz, kiedy jestem już po maturze wiem, że wszystko co nas spotyka, nie dzieje się bez przyczyny.

Czasami trzeba podnieść się po bolesnym debiucie. To warunek, aby wrócić silniejszym. Wtedy nie odczuwałam jeszcze tego tak mocno. Rok później wystartowałam w moich pierwszych Mistrzostwach Polski w Gołuchowie. Ten moment zdecydował o tym, gdzie teraz jestem. O moim sportowym wtajemniczeniu. Przyjechała nikomu nieznana dziewczyna na MP i nie będąc faworytką - wygrała. Od tej chwili wszystko zaczęło się na poważnie.



Piękne momenty i potworne doły, to codzienność każdego triathlonisty. Nauczyłam się czerpać siłę z porażek. Docierają do mnie w chwili ich zaznania. Po kilku dniach odbijam się od dna. Te odbicia budują zwycięstwa. Te małe i te większe. Nie da się uprawiać triathlonu bez takiej huśtawki. To nie jest sport na szybki sukces w poważnych startach. Na ten trzeba zapracować przez wiele lat.



W basenie od czwartej klasy szkoły podstawowej bladym świtem zdobywałam wodną sprawność. Podobnie jak wielu moich kolegów i koleżanek triathlonistów wkuwałam technikę, którą trudno osiągnąć zaczynając później. Im szybciej nasze ciało zrozumie ją, tym lepiej. Czucie wody w niezauważalności oddechu. Nawroty, pływackie zakresy, wydłużone wydechy, dają handicapy tym, co po latach pływackich treningów uświadamiają sobie, że nigdy nie będą nr 1 w tej dyscyplinie. Wtedy spoglądają zalotnie w stronę triathlonu... Triathlon uzależnia od pierwszego kontaktu w starcie..





Triathlon jest zaborczy, trzeba wszystko mu podporządkować w oczekiwaniu postępu. Na giełdzie codziennych obowiązków ma większość akcji.



Dziewczyny mają trudniej, muszą przejść przez ten cały juniorski kobiecy rozwój. Zawirowania tego czasu pustoszą polskie czołówki, nie tylko w tej dyscyplinie. To dla mnie cenna lekcja sportu. Piąta rano przez kilka lat każdego nauczy dyscypliny. Nauczy też jak można prawie zasnąć, przepływając kilometry w niekończącym się rytmie. Rodzice zawsze byli obok. Ich wiara we mnie to moc, która przesuwa próg moich możliwości. Brak motywacji do treningu odbija się od mojego taty i wraca do mnie w postaci energii. Mam szczęście, większość treningów realizuję z nim. Jest mocniejszy ode mnie. Ma inną głowę do tego i troszkę więcej dystansu z doświadczeń w amatorskim rodzinnym triathlonie. To on dba o to, abym nie upadła. Często doświadczam tego po treningach, na które nie miałam ochoty. Siła i satysfakcja z ich przetrwania to niewyczerpywane źródło. Dobrze mieć obok drugiego trenera.





Start to pralka z włączoną funkcją wirowania. Trzeba być nie tylko dobrym, również cwanym na starcie. Ale to wiedzą wszyscy i znowu jest tak samo. Na kogo wypadnie tego… Czasami na mnie.



Start to pralka z włączoną funkcją wirowania. Trzeba być nie tylko dobrym, również cwanym na starcie. Ale to wiedzą wszyscy i znowu jest tak samo. Na kogo wypadnie tego… Czasami na mnie.

Rower, ze swoją dynamiką i zwrotem akcji, poziomem adrenaliny, prowokuje do popełniania błędów po huśtającej monotonii pływania. Narzucona przepisami jazda z draftingiem, czy bez; decyduje o taktyce. Etapy triathlonowego wtajemniczenia przechodzę codziennie w postaci techniki i zmęczenia do bólu; realizuję je w wodzie, na rowerze i biegowych zakresach. Potem łączę je w całość. Pozbycie się pianki w płynnych ruchach przed rowerową zmianą nie zawsze przebiega tak jak bym chciała. Czekam na ten moment przez cały pływacki etap. Wody otwarte w polskich akwenach są mętne. Często nic w nich nie widać. Wymagają ogromnej koncentracji, aby utrzymać azymut. Okulary zbierające do środka nawet kropelki też potrafią popsuć ten odcinek. Podobnie jak uderzenia innych podczas startu.

Koniec etapu i znowu to samo. Kask — do kosza. Zamiana butów na biegowe. Wiadomo, panika zmiany i straty sekund, bo coś tam nie udało się jak trzeba. Bieg to już tylko zmęczenie i utrzymanie założonego tempa. Tu nie ma kalkulacji. Boimy się chyba go wszyscy. Trzeba wybiegać tysiące kilometrów, aby organizm zrozumiał, ile jeszcze może.

Kolka i strach przed nią często paraliżują tempo. Wymogi bioenergetyczne w potrzebach dotlenienia mięśni obciążonych w biegu potrafią dokuczyć. Zawody nie zawsze wygrywa się wysiłkiem.

Zmiany. To czwarta część tego sportu. W nich jest najwięcej do urwania jak nie ma już możliwości w trzech pierwszych. Spokój, to szybkość zmiany. Przekonuję się o tym coraz bardziej…



Zostańcie ze mną w następnym odcinku Przewodnika Po Bieganiu

Paulina Bohater

Wrocław

wysłuchał Paweł Hofman

Trening 4-10 maja – powtórzmy tydzień z inną sobotą.

poniedziałek – rozbieganie t-135 max 30 min + 3x20 skip A i z niego 20 naprzemiennych podskoków z kolanem do kąta prostego + sprawność ogólna z elementami rozciągania i wracamy truchtem– 6-10 km

wtorek – dzisiaj nie myśl o sporcie. Zrób sobie wolne od niego. To też trening.

środa – rozbieganie z 6-8 x 60-100m jak wyjdzie z trasy ( z górki, pod, zakręty) p. 2 min w marszu i truchcie na zmianę - 8-12 km.

czwartek – wolne z regeneracją i siłą ogólną w domu.

piątek – rozbieganie z 5 x 60-100m - lekko z górki p. 1.30min. Lub wolne od biegania z rowerową aktywnością - 6-10 km

sobota – rozbieganie z 4 x100m + bieg modulowany 10-30 min ( 1km w tempie rekordu w półmaratonie, następny w tempie rekordu na 5 km)- 8-14 km

niedziela – rodzinny spacer.

Za tydzień. Paulina – w poważniejszej odsłonie triathlonu

Paweł Hofman, trener lekkiej atletyki