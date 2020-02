Zasuwaj! vol. 2 już w tę niedzielę. Na liście startowej jest komplet! [WIDEO]

Na najbliższą niedzielę 23 lutego przypada start drugiej edycji biegu Zasuwaj! Przygotowaliśmy garść informacji dla uczestników oraz kibiców — informują organizatorzy biegu przełajowego z Iławy do Susza.

Nawet nie wiecie, jak miło nam informować o drugiej edycji bieguBo oznacza to, że wydarzenie sportowe mające miejsce na trasie(w pierwszej edycji było dokładnie odwrotnie) przyjęło się w środowisku biegaczek i biegaczy i być może na dłużej trafi do kalendarza imprez sportowych w powiecie iławskim (formalnie bieg organizuje starostwo powiatowe w Iławie, miasto Iława, gmina Iława, gmina Susz oraz ich jednostki, takie jak Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu oraz Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji).O założeniach Zasuwaj! vol. 2 informowaliśmy 23 stycznia 2020 , wówczas też nakłanialiśmy do zapisania się do, długość trasy wynosiLista startowa zapełniała się z tygodnia na tydzień. Jeszcze w niedzielę (16 lutego) było wolnych 9. miejsc, więc biegacze z Iławy przeprowadzili szybką akcję promocyjną wrzucając na facebooka nagranie wideo z zeszłorocznego biegu. Chwila moment iNa starcie Zasuwaja! stanie. Poniżej film z Zasuwaj! vol. 1 autorstwaoraz — jak to zaznaczyli organizatorzy wydarzenia z CSiR Susz — garść informacji dla uczestników oraz kibiców, w tym mapa trasy.Rejestracja zawodników trwała do 21 lutego, lub do wyczerpania miejsc, co już nastąpiło.Biuro zawodów usytuowane w hali ICSTiR Iława, przy ul. Niepodległości 11B czynne będzie w dniu zawodów w godzinach: 7:00 - 8:30Każdy zawodnik ma możliwość spakowania swoich rzeczy do worka oznaczonego numerem startowym i przekazania go do depozytu, który przetransportowany zostanie na metę zawodów. Worki przyjmowane będą w dniu zawodów w godzinach 8:00 - 8:30 przy biurze zawodów.Autobus powrotny odwożący zawodników z Susza do Iławy odjedzie spod hali CSiR Susz o godzinie 14:30Start biegu usytuowany będzie na bulwarze im Jana Pawła II przy hali ICSTiR Iława o godzinie 9:00, meta przy hali CSiR Susz, ul Piastowska 5C.limit czasu wynosi 4h (słownie: cztery godziny)Na trasie biegu znajdzie się 5 punktów odżywczych, na których znajdą się: woda, izotonik, herbata, bananyNa mecie biegu na zawodników czekał będzie posiłek regeneracyjny. Szatnie, sanitariaty, natryski dostępne w hali CSiR Susznaładowany telefon, folię termicznąbieliznę termoaktywną, kurtkę przeciwdeszczową oraz plecak biegowyProsimy o zapisanie w pamięci telefonu numeru alarmowego 728-762-239.W dniu startu, w hali CSiR Susz odbywać się będzie impreza charytatywna pod hasłem "Pomóżmy Nikodemowi!". W ramach imprezy rozegrany zostanie turniej siatkówki, przeprowadzona zostanie licytacja voucherów/gadżetów, dodatkowo organizatorzy przewidują m.in. kiermasz ciast, kawę, herbatę, przekąski, loterię fantową. O godzinie 18:00 rozpocznie się zabawa taneczna z zespołem Sonus. Całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany na leczenie oraz rehabilitacje ciężko chorego, mieszkańca Susza. Zachęcamy do wsparcia akcji.MAPA TRASY