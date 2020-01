PRZEWODNIK PO BIEGANIU|| Ręce — to one tworzą rytm biegu

Ręce to zmora większości na początku biegania. W dzieciństwie tak swobodnie współistniały w funkcji ciała. Później gdzieś tam zatrzymały się obok nas. Często nie wiemy co z nimi zrobić podczas zwykłej rozmowy. W bieganiu, to już problem w całości rytmu. Najlepiej jak o nich nie myślimy, wtedy są naturalne w funkcji. Nakaz dla nich przenoszony z różnych podpowiedzi często opóźnia kompozycję z biegiem.



Ręce to 1/3 wyniku. Często nie doceniamy ich roli. Wieloletnie zaniedbania z dzieciństwa, wieczne zerkanie w ekran smartfona, nieużywanie przeciwstawnych ruchów rąk i nóg z braku codziennej aktywności, złe nawyki kumulują zaburzenia napięcia mięśniowego. A stąd już prosta droga do stopniowania biegowych przymiotników. Mikrouraz, uraz, kontuzja.





Przy biegu waga rąk to kilka kilogramów pomnożonych przez prędkość, daje duże możliwości, aby w nim pomóc, lub bardzo, bardzo zaszkodzić. A więc nie obciążajmy ich dodatkowo, biegając w dłoni z butelką wody, telefonem itp.



Ciało ma zdolność przystosowywania się do wyuczonych wymogów ruchowych, a więc również do dysfunkcji, które one powodują. Ciężko je później wyrzucić z biegowych przyzwyczajeń. Na pewno niejednokrotnie z daleka rozpoznaliśmy znajomych, nie widząc ich twarzy. Podświadomie wiemy, że to oni.Podziwiamy biegaczy z płynnością pokonujących dystans. Nic nas nie razi w ich swobodzie wysiłku. Zaczynamy ich naśladować i czasami wypada to groteskowo. Każdy biegacz posiada swoiste przyruchy, które są bardzo charakterystyczne dla jednostki i to właśnie wyróżnia nas w tłumie. Są zależne od koordynacji ruchowej i indywidualnej budowy. Decydują o pozytywnym lub negatywnym wpływie na technikę biegu.Czego nam najczęściej brakuje do tego, aby idealna koordynacja podczas treningu odwróciła uwagę od innych naszych niedostatków? Nawet jeśli na początku nie zdajemy sobie z tego sprawy, to na najczęściej ruch rąk. Poruszają się gdzieś obok, wyprzedzają lub lekko spóźniają się w pracy, zaburzają płynność. Szarpią zmęczonym biegaczem. Powinny być niewidoczne w biomechanicznej całości, wtedy najbardziej pomagająPodczas biegu mamy odczucie omdlewania rąk. U początkujących to normalne. Trzeba je czasami opuścić, lekko wstrząsnąć i z powrotem zaprząc do pracy. Czas leczy wszystkie zaniedbania, to najlepsze lekarstwo. Ale żeby nie było za łatwo, to praca. Spokojna, cierpliwa i systematyczna. Nie zmuszajmy się do poprawności. Wykonujmy założenia ruchowe i sprawdzajmy ich efekty w ocenie innych lub na nagraniu. Niech pracują do przodu i tyłu, ale tak, aby nie skręcały barków i bioder.Nie powinny poruszać się jak tłok w jednej linii, ale bardzo swobodnie, po lekkim łuku w rozluźnionych barkach zaprasza nogi do współpracy. Łokcie blisko ciała. I zmienność kąta w stawie łokciowym w zależności od tego jaka jest szybkość i konfiguracja terenu. To właśnie decyduje o położeniu bioder i środku ciężkości ciała biegnącym z nami. Te wszystkie czynności wymagają jednak kilometrów spokojnego wysiłku.Aby sobie pomóc, dobrym rozwiązaniem jest bieganie na początku z gumą (szeroka z pasmanterii), która łącząc obie dłonie, przepleciona przez kark, pomaga utrzymać zgięcie w stawie łokciowym, ułatwia mięśniową kinematykę i odciąża ręce. Jest to sprawdzony (2-4 miesiące) bardzo pomocny patent. Dobrze ustawiona praca rąk to: dobra praca bioder i poprawna technika biegu. Dłonie lekko zamknięte z kciukiem przy palcu wskazującym odwrócone do ciała wewnętrzną częścią.Poprawiajmy ich pracę przez ćwiczenia równoważne, aktywne pół - skipy i skipy. A w marszu i biegu, podbiegi krótkie z akcentem na poprawną pracę, wieloskoki, rytmy. Opuśćmy je w biegu, wtedy poczujemy ich wielką rolę. Zróbmy przebieżkę z nimi z tyłu, a poczujemy jak ciężko bez nich.Ci z nas, którzy doświadczyli urazów obojczyka, poważniejszych uszkodzeń w obrębie barku, czy kończyny górnej, zawsze będą w grupie większego ryzyka urazów z powodu nierównomierności ich pracy.