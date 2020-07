Concordia ukarana walkowerem, Jeziorak gra dalej w pucharze! [AKTUALIZACJA]

Wracamy do tematu sobotniego meczu ćwierćfinałowego Wojewódzkiego Pucharu Polski pomiędzy Jeziorakiem Iława a Concordią Elbląg. Spotkanie wygrali goście z Elbląga (2:3, po dogrywce), jednak okazuje się, że w Iławie zagrał nieuprawniony do tego zawodnik!

W związku z tym Concordia została ukarana walkowerem, a co za tym idzie - do półfinału WPP 2019/20 przechodzi drużyna z Iławy. O 15.00 w siedzibie WMZPN odbędzie się losowanie par półfinałowych. Do tych spotkań dojdzie w najbliższą sobotę (25 lipca).

Jak się okazuje, to nie jedyny walkower w 1/4 finale WPP. Oto dzisiejszy komunikat Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej:

"W dniu 20 lipca 2020 r. Komisja Rozgrywek Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej dokonała weryfikacji spotkań ¼ Wojewódzkiego Pucharu Polski sezonu 2019/20.

Ze względu na udział w drużynach MKS Polonia Lidzbark Warmiński oraz MMKS Concordia Elbląg zawodników z aktywnymi karami dyskwalifikacji spotkania z udziałem drużyn MKS Polonia Lidzbark Warmiński oraz MMKS Concordia Elbląg zostały zweryfikowane jako walkowery na korzyść przeciwników.

W Polonii Lidzbark Warmiński zagrał Paweł Łukasik, a w Concordii Elbląg Tomasz Szawara – obaj zawodnicy powinni pauzować w meczach 1/4 WPP, gdyż we wcześniejszych meczach Pucharu Polski otrzymali dwie żółte kartki, co skutkuje karą dyskwalifikacji jednego meczu.

Ostateczne wyniki 1/4 finału Wojewódzkiego Pucharu Polski 2019/20:

Polonia Lidzbark Warmiński – Znicz Biała Piska 0:3 (walkower)

Jeziorak Iława – Concordia Elbląg 3:0 (walkower)

Śniardwy Orzysz – Sokół Ostróda 1:4

Stomil II Olsztyn – Kaczkan Huragan Morąg 2:2 (karne 11:10)

Losowanie par półfinałowych WPP odbędzie się dziś (20 lipca) o godz. 15:00"

AKTUALIZACJA

Już jesteśmy po losowaniu. Jeziorak Iława trafił na Znicz Biała Piska, do meczu dojdzie w sobotę 25 lipca w Iławie. W drugim półfinale Stomil II Olsztyn zagra z Sokołem Ostróda.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl