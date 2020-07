Porsche w jeziorze, pijani na drogach, potrącona rowerzystka — weekend w policyjnym raporcie

Podczas minionych trzech dni policjanci z powiatu iławskiego przeprowadzili 98. interwencji, w tym jedenaście razy interweniowali w przypadkach domowych awantur, natomiast 24. razy w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. — Ponadto funkcjonariusze reagowali na popełniane przestępstwa oraz wykroczenia związane z kradzieżami mienia oraz osobami spożywającymi alkohol w miejscach niedozwolonych — mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

Od piątku do niedzieli policjanci reagowali na wszelkiego typu przestępstwa i wykroczenia m.in. dotyczące naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych, kradzieży mienia, zakłócania ciszy nocnej czy wykroczeń.

>>> W trakcie weekendu na drogach powiatu iławskiego miało miejsce osiem zdarzeń drogowych, na szczęście były to same kolizje.

— Prędkość pojazdu jest podstawowym elementem warunkującym długość drogi hamowania. Dotyczy to zarówno drogi przebytej w czasie określanym jako czas reakcji psychicznej i fizycznej kierowcy, zwłoki wynikającej z działania mechanizmów układu hamulcowego oraz właściwej drogi hamowania. Przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami na drogach naszego kraju są szczególnie niebezpieczną i niestety nagminną formą nagannych zachowań kierowców — zauważa asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

Jak dodaje oficer prasowy KPP Iława, większość kierowców nie kojarzy faktu, że przekroczenie limitu prędkości powoduje natychmiastowy wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci informują, że pomimo uciążliwej restrykcji, jaką jest utrata prawa jazdy i niemożność prowadzenia pojazdów przez trzy miesiące w przypadku rażącego przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym, nadal ujawniają kierowców, którzy lekceważą obowiązujące przepisy. Tak stało się również podczas minionego weekendu.

>>> — W Biskupiczkach funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego hyundaiem 50-latka, który jechał samochodem w terenie zabudowanym z prędkością 112 km/h. Natomiast w Szeplerzyźnie do kontroli zatrzymano 37-latka, który w terenie zabudowanym jechał swym volkswagenem z prędkością 101 km/h — wymienia kolejne przypadki asp. Kwiatkowska.

Tymczasem w Iławie 58–latek kierujący audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzystce, nie zachował ostrożności podczas włączania się do ruchu i doprowadził do zderzenia między pojazdami. Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Funkcjonariusze zatrzymali kierującemu audi prawo jazdy.

— Natomiast w Kisielicach po zgłoszeniu przez świadka policjanci zatrzymali nietrzeźwego motorowerzystę. Okazało się, że 40-latek kierował jednośladem mając 2,8 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze ustalili, że przyjechał do sklepu, zrobił zakupy po czym kiedy próbował odjechać przewrócił się z pojazdem. Jak ustalili funkcjonariusze, mieszkaniec gminy Kisielice miał również aktywny zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi — dodaje asp. Joanna Kwiatkowska.

Kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego ujął świadek. Kiedy zobaczył, że kierujący fordem ciągle przekracza oś jezdni, hamuje oraz przyspiesza bez powodu postanowił uniemożliwić mu dalszą jazdę. Badanie wykazało, że 63-latek kierował fordem mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany a samochód odholowany na policyjny parking.

Tymczasem w Kisielicach oraz w Jędrychowie policjanci zatrzymali nietrzeźwych rowerzystów. Pierwszy z nich kierował jednośladem mając 0,8 promila alkoholu w organizmie, drugi prawie 0,5.

nietypowego zdarzenia drogowego. 33-latek kierujący porsche podczas cofania pojazdem pomylił biegi i wjechał samochodem do jeziora Jeziorak — relacjonowaliśmy to zdarzenie na naszym portalu.

— Na szczęście w samochodzie były otwarte szyby, dzięki czemu kierowca szybko wydostał się z pojazdu. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, ale zakończyło się tylko na otarciach, natomiast samochód po niecałych dwóch godzinach został wyciągnięty z jeziora — relacjonuje asp. Joanna Kwiatkowska z KPP Iława. >>> W piątek w Iławie doszło do dośćdrogowego.kierujący porsche podczas cofania pojazdem— Na szczęście w samochodzie były otwarte szyby, dzięki czemu kierowca szybko wydostał się z pojazdu. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, ale zakończyło się tylko na otarciach, natomiast samochód po niecałych dwóch godzinach został— relacjonujez KPP Iława.

>>> Podczas minionego weekendu na terenie Iławy odbyło się również wiele imprez kulturalnych w ramach „Dni Iławy”.

— Wszystkie imprezy odbyły się bez większych zakłóceń, ponieważ współpraca ze służbami porządkowymi organizatorów imprez pozwoliła szybko reagować na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości — ocenia oficer prasowy KPP Iława.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława