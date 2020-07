Trwają wybory. Znamy frekwencję na 12:00

Dziś druga tura wyborów prezydenckich. Mamy informację, jaki procent osób uprawnionych do głosowania już z tego prawa skorzystał.

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich w Iławie do lokali wyborczych wybrało się już 25,09%. To informacja na godzinę 12:00.

W I turze do południa frekwencja wyniosła w Iławie 25,24%

Dziś głosować można do godziny 21:00.

eka

ilawa@gazetaolsztynska.pl