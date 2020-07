Sprawdzamy, jaka będzie pogoda nad Jeziorakiem

Iławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dziś rano (niedziela 12 lipca) podało prognozę pogody, jaka będzie panowała nad najdłuższym jeziorem w Polsce. W komunikacie czytamy m.in., że nie powinny wystąpić jakieś niebezpieczne zjawiska atmosferyczne.

Niedziela (12.07.2020) nad Jeziorakiem:

- Temperatura powietrza: ok. 19°C (odczuwalna: ok 15°C)

- Temperatura wody: 21,9°C

- siła wiatru do 9 węzłów (3 B ) z porywami do 21 węzłów (6 B ), wiatr północno-zachodni;

- Ciśnienie: 1023 hPa;

- Zachmurzenie: umiarkowane;

- Opady: nie przewiduje się;

- Niebezpieczne zjawiska: nie przewiduje się.;

Stan na godz. 9:00

W razie niebezpieczeństwa nad wodą dzwoń! 601 100 100, 984 lub 112. Jesteśmy w gotowości dla Was.

źródło: WOPR Iława

red

