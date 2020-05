Zbigniew Szczypiński nie jest już dyrektorem Jezioraka. "Kolejnego zrywu chyba bym nie wytrzymał..."

Wraz z ostatnim dniem kwietnia funkcję dyrektora sportowego Jezioraka Iława przestał pełnić Zbigniew Szczypiński. Wpływ na podjęcie tej decyzji ma oczywiście pandemia koronawirusa, jednak prezes klubu Andrzej Sobiech zastrzega, że nie chodzi o aspekt finansowy (wypłata dla dyrektora), tylko o bezpieczeństwo byłego już pracownika.

Zbigniew Szczypiński to człowiek od lat związany z Jeziorakiem. Z przerwami, działał w klubie z ulicy Sienkiewicza przez 40 ostatnich lat zajmując różne stanowiska. Ostatni rozdział jego przygody (także zawodowej) z iławskim stowarzyszeniem sportowym rozpoczął się ponad sześć lat temu, kiedy to Jeziorak — po zaliczeniu wielkiego upadku — zaczął się odbudowywać. Już w trochę innych strukturach (wszedł jako sekcja piłki nożnej do Iławskiego Towarzystwa Rekreacyjnego) i trochę innym składzie tzw. działaczy.

Dziś oficjalny portal internetowy Jezioraka (jeziorakilawa.pl) poinformował o zakończeniu przez Szczypińskiego pracy w klubie. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

— Zbyszek ma już swoje lata [dokładnie 64 — przyp. red.], jest w tzw. grupie ryzyka zakażeniem koronawirusem i nie ma najmniejszego sensu, aby wystawiać na ryzyko jego zdrowie. A przecież praca dyrektora sportowego to przede wszystkim spotkania, a więc bezpośredni kontakt z ludźmi, co wiąże się z zagrożeniem zakażeniem tą chorobą — mówi prezes Jezioraka Andrzej Sobiech.

Kluby piłkarskie, podobnie jak te reprezentujące inne dyscypliny, mocno cierpią w czasie pandemii koronawirusa. Cierpią nie tylko z tęsknoty za meczami, ale (przede wszystkim) z powodu szeroko pojętego kryzysu ekonomicznego, który już dotyka świat sportu.

Czy ten wątek — oszczędność na pensji dyrektora Szczypińskiego — miał także wpływ na rozwiązanie z nim umowy? — Tylko w minimalnym stopniu, najważniejszy był jednak aspekt zdrowotny — twierdzi Sobiech, który podziękował byłemu już dyrektorowi za współpracę.

— Wraz z odejściem Zbyszka kończy się pewien etap w Jezioraku. To w czasie, gdy nim zarządzał, klub wrócił na właściwe tory. Przez ostatnie 6 i pół roku pomógł odbudować i współtworzył to z czego dziś jesteśmy tak dumni. To jeden z tych ludzi, na których klub zawsze mógł liczyć. Będzie ciężko bez niego. Wiem to na pewno, że już na zawsze część jego serca będzie zajęta przez Jeziorak — powiedział prezes dla portalu jeziorakilawa.pl.

— Bardzo miło słyszeć takie słowa z ust prezesa Sobiecha, jednak to, że klub wygląda obecnie tak jak wygląda, a moim zdaniem jego kondycja jest dużo lepsza niż jeszcze te kilka lat temu, to zasługa nie tylko moja — mówi Zbigniew Szczypiński, z którym skontaktowaliśmy się dziś (środa 6 maja). — To przede wszystkim zasługa grupy młodych ludzi oddanych Jeziorakowi, z którymi miałem przyjemność pracować przez ostatnie kilka sezonów a także zasługa prezesa Andrzeja Sobiecha — dodaje Szczypiński.

Były już dyrektor sportowy mówi, że w sumie było kilka powodów zawodowego rozbratu z Jeziorakiem. — Sprawy zdrowotne to jedna kwestia. Na początku pandemii w głowie pojawiło się pytanie, czy byłbym w stanie wytrzymać kolejny zryw w walce o lepszy Jeziorak, a to będzie główny cel klubu na najbliższe miesiące, już po ustaniu pandemii. Myślę, że chyba bym tego nie wytrzymał, a muszę przyznać szczerze, że ostatnie lata były bardzo pracowite i dynamiczne — zauważa Szczypiński, który zdaje sobie sprawę, że w iławskim (i nie tylko iławskim) środowisku piłkarskim nie każdy ceni jego pracę i jego osobę.

— Wielu jest takich, którzy mnie krytykowali, zaglądali mi w portfel i opowiadali bajki, ile to Szczypiński nie zarabia na Jezioraku. Teraz, gdy odchodzę, te osoby mogą same się wykazać i pomóc w dalszej odbudowie klubu. Ja natomiast chcę trochę odpocząć, jednak z Jeziorakiem sercem byłem, jestem i będę na pewno w przyszłości — dodaje.

Jak nam powiedział prezes Andrzej Sobiech, w związku z pandemią koronawirusa i zawieszeniem rozgrywek, klub nie planuje na razie zatrudniać nowego dyrektora sportowego.

A jaka jest aktualnie kondycja klubu? Co o niedokończonym sezonie myśli prezes Jezioraka? To już temat na oddzielny artykuł, który na naszym portalu ukaże się wkrótce.

