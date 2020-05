Skończył się alkohol, skończyła się znajomość

Mężczyzna wyszedł po alkohol. W mieszkaniu została jego znajoma. Kiedy wrócił, nie było ani jej, ani znacznej kwoty pieniędzy.

Iławscy policjanci ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie powiatu iławskiego doszło do kradzieży. Okazało się, że do pokrzywdzonego przyszła znajoma. Kiedy tak rozmawiali i spożywali alkohol, w pewnym momencie zabrakło trunku. Mężczyzna poszedł do sklepu, co jak się później okazało, wykorzystała jego znajoma. Jak ustalili policjanci, mężczyzna po powrocie do domu zorientował się, że nie ma jego znajomej oraz znacznej ilości pieniędzy, o czym poinformował funkcjonariuszy. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili i zatrzymali kobietę. 53–latka usłyszała już zarzut.

Kodeks karny za kradzież przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

