Nie żyje 61-letni mieszkaniec Januszewa. Jego zwłoki znaleziono w mieszkaniu

Prawdopodobnie z przyczyn naturalnych (choroba) zmarł 61-letni mieszkaniec Januszewa (gm. Susz, pow. iławski). Dziś drzwi do jego mieszkania, po wcześniejszym sygnale od sąsiadów, wyważyli strażacy w asyście policji i ratowników medycznych.

Sąsiedzi mieszkającego w Januszewie mężczyzny podejrzewali, że coś może być z nim nie tak, że być może coś mu się stało, bo od soboty nie wychodził z domu. Do tego, gdy zaglądali przez okno do środka jego mieszkania, to wciąż siedział w tej samej pozycji, w tym samym miejscu. Sąsiedzi wiedzieli o chorobie, z którą zmagał się mężczyzna. Dlatego też, obawiając się o jego zdrowie a nawet życie, zawiadomili policję i służby ratunkowe.

Służby nie były w stanie wejść do mieszkania, więc wezwano także straż pożarną, na miejsce przybyli strażacy z OSP Susz, którzy wyważyli drzwi do mieszkania. Okazało się, że mężczyzna już nie żył, co potwierdził zespół pogotowia ratunkowego.

— Obecny na miejscu prokurator odstąpił od dalszych czynności, wykluczony jest udział osób trzecich, a przyczyną śmierci była prawdopodobnie choroba tego 61-latka — mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl