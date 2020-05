Zgodnie z przewidywaniami Regaty Smoczych Łodzi zostały odwołane

Niby człowiek wiedział, że tak może się stać, a jednak łudził się, że jedna z najfajniejszych imprez sportowych w Iławie odbędzie się zgodnie z planem. Nic z tego — VII Regaty Smoczych Łodzi o Złote Wiosło Jezioraka zostały odwołane w pierwotnym terminie (sobota 4 lipca) i przełożone na rok 2021.

Regaty Smoczych Łodzi o Złote Wiosło Jezioraka są wydarzeniem, które na stałe wpisało się w kalendarz sportowy imprez nie tylko iławskich, ale także tych ogólnopolskich. Są one wydarzeniem, w których organizację angażuje się wiele osób i instytucji. Wydarzeniem, nad przygotowaniem którego drużyna Drakens Iława pracuje cały rok, aby zapewnić jak najwyższy poziom rywalizacji, jak najlepiej ugościć przyjezdne smocze drużyny oraz skutecznie popularyzować ten niesamowity sport, wywodzący się z Azji południowo-wschodniej.

— Na naszych regatach pojawiały się nie tylko drużyny na co dzień pływające na smoczych łodziach, ale także — a może przede wszystkim — drużyny amatorskie, formowane niekiedy wyłącznie na czas regat. Sporo z osób, które spróbowały tego sportu podczas naszej imprezy "łyknęło" smoczą zajawkę, a niektórzy nawet zostali z drakensową rodziną na dłużej — mówi Michał Lenckowski, kierownik sekcji smoczych łodzi działającej w strukturze wioślarskiego klubu Wir Iława.

— Przygotowanie i organizacja tego typu wydarzenia w przestrzeni miejskiej wymaga zgrania działań wielu instytucji, zaangażowania sponsorów i ogromu pracy, którą wykonują nie tylko Drakensi, ale również nasi niesamowici przyjaciele — dodaje Lenckowski.

Siódma edycja zawodów, które od początku przyciągają dużą widownię nad brzeg znajdującego się w samym sercu Iławy Małego Jezioraka, miała odbyć się w sobotę 4 lipca. Nic z tego jednak...

— Jak wszyscy wiecie, sytuacja pandemii wymusiła na nas wszystkich ogromne ograniczenia. Wciąż nie wiadomo jak będzie wyglądało szumnie zapowiadane "odmrażanie" sportu. Do naszych regat pozostały niespełna dwa miesiące i wciąż nie wiadomo, czy będą miały realną możliwość się odbyć — mówi Wojciech Duda, zawodnik Drakens Iława odpowiadający także za kontakt z mediami.

— Oczywiście, bardzo byśmy tego chcieli, jednak gdy stajemy przed wyborem czy czekać na niewiadomą i ewentualnie realizować plan na szybko, czy robić je dobrze, na najwyższym poziomie, z troską o naszych gości: zawodników i kibiców — musimy wybrać tę drugą opcję — dodaje Duda.

— Z tego powodu, z bólem naszych smoczych serc, zmuszeni jesteśmy przenieść VII Regaty Smoczych Łodzi o Złote Wiosło Jezioraka Iława 2020 na rok kolejny. Miejmy nadzieję, że ten czas będzie przyjaźniejszy dla nas wszystkich — mówi Michał Lenckowski.



Drakens Iława dziękuje za wsparcie, zarówno to z lat ubiegłych, jak i za to deklarowane na ten rok, wszystkim sponsorom, zawodnikom, kibicom i przyjaciołom oraz wszystkim instytucjom, bez których to wydarzenie nie miałoby szans zaistnienia. Jednocześnie drużyna liczy na obecność również w przyszłym roku. — Mamy kilka zupełnie nowych pomysłów, a sami wiecie najlepiej, że regaty w Iławie to świetna impreza! — zapowiada już Wojciech Duda.



