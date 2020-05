Chórzyści z "jedynki" w 3-majowym teledysku

W dobie koronawirusa wielu artystów przenosi swoje koncerty do internetu. Dlaczego by nie pójść w ich ślady? Tak stwierdzili uczniowie z SP1 i prowadząca chór nauczycielka muzyki. Efekty - zdumiewające! A okazja to okazji zbliżającej się kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Magdalena Kawala to skrzypaczka, nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie. Poza lekcjami prowadzi też 25-osobowy szkolny chór. Młodzi wokaliści dawno się nie widzieli, ale tęsknią i za sobą, i za śpiewaniem. Jak tylko zaczęła się edukacja zdalna, pani Magdzie ten pomysł "chodził po głowie". - Mój chór został sam... A internet to jest świetne miejsce, by tego typu rzeczy pokazywać - mówi pani Magda. Wykonanie czegoś takiego jak teledysk wydawałoby się proste, a jednak nie jest. Prace trwały około tygodnia. Filmy z nagraniami wysyłano do pani Magdy parokrotnie, żeby wszystko było dopasowane. Opiekunka chóru obrabiała je dzień i noc. Trzeba było poznać wiele programów komputerowych. - Byłam tak bardzo podekscytowana, że aż nie mogłam spać - śmieje się nauczycielka.

Zwróćcie uwagę, drodzy Czytelnicy, na wzruszający moment na końcu teledysku. To sami chórzyści wymyślili słowo, które chcą napisać.



Magdalena Kawala: Uważam, że internet daje nam świetne możliwości, to doskonała okazja, by przedstawić nasz chór szerszej publiczności.



Dzieci bardzo chciały wziąć w tym przedsięwzięciu udział. Z wielką cierpliwością nagrywały i wysyłały - czasem po kilka razy - filmiki ze swoją częścią utworu. Zabawa przy tym była przednia. W dobie koronawirusa wielu artystów przenosi swoje koncerty do internetu. Dlaczego by nie pójść w ich ślady?



Dlaczego w ogóle nagrano tę piosenkę? Dwa lata temu, przed majówką, Magdalena Kawala i Aleksandra Skubij, dyrektorka SP1, ustalały repertuar. I to dyrektorka podsunęła ten utwór. W ubiegłym roku - strajk nauczycieli, w tym - pandemia. Trzeba było więc do tematu podejść nowatorsko! Od strony technicznej wyglądało to tak: pani Magda nagrała swój wokal i podkład, rozesłała to wideo uczniom. Potem sam głos chórzyści słyszeli w słuchawkach i sami śpiewali, nagrywając wideo. Wysyłka do pani Magdy, ona rozdziela głos i obraz, osobno je "obrabiając". - Największym problemem była synchronizacja - opowiada opiekunka chóru. - Niby śpiewają równo, ale kiedy to łączyłam, nie od razu równo wychodziło. Trzeba było w komputerze odpowiednio ponakładać ścieżki audio. A potem kolejna zabawa ze składaniem obrazu, żeby wszystkie ruchy ustami pojawiały się w tym samym momencie.

Efekty pracy można zobaczyć tutaj:



- Nagrany przez nas hymn jest piękny - uważa pani Magda. - Śpiewany był przez duże chóry. Uwielbiam utwory z akompaniamentem orkiestry, więc od razu mi się spodobał.

Autor muzyki Marian Waśkiewicz to m.in. wrocławski dyrygent. Słowa napisała Zofia Pietrzyk.

Edyta Kocyła-Pawłowska

e.kocyla@gazetaolsztynska.pl