Strażacy z Iławy brali udział w gaszeniu pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym [ZDJĘCIA]

— Strażacy niezwłocznie po przygotowaniu pojazdu i sprzętu wyruszyli, skąd w godzinach popołudniowych wyjechali w kolumnie pojazdów do miejsca pożaru — mówi, oficer prasowy. — Tego samego dnia w godzinach wieczornych przystąpili do działań gaśniczych na terenie akcji. Pięciu iławskich strażaków przez ponad trzy doby walczyło z pożarem w największym parku narodowym w Polsce — dodaje st. kpt. Rutkowski.Działania strażaków z iławskiej JRG polegały w szczególności na budowie magistral i linii mających za zadanie dostarczanie wody, jak również uczestniczyli w bezpośrednim gaszeniu. Na terenie parku nie zawsze istniała możliwość dotarcia do miejsc objętych pożarem pojazdami gaśniczymi. Strażacy docierali więc pieszo w miejsca odległe nawet o pięć kilometrów transportując ze sobą niezbędny sprzęt, pompy oraz węże pożarnicze.— Trudne warunki terenowe oraz obszar objęty pożarem stwarzały, jednak. Panująca susza to oczywiście niebezpieczeństwo także dla, apelujemy więc o ostrożność i racjonalne zachowanie, aby i na naszym terenie nie doszło groźnych pożarów — dodaje oficer prasowy iławskiej państwowej straży pożarnej.