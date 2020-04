Wędkarzu — na Jezioraku Dużym z łodzi połowisz już od 1 maja

Wciąż należy pamiętać o:

1. Okres ochronny sandacza trwa do 31 maja!

2. Obowiązują także obręby ochronne ustanowione przez Urząd Marszałkowski:

a) obręb ochronny nr 2 dla sandacza na jeziorze Ewingi o pow. 16 ha stanowi pas przybrzeżny długości 400 m i szerokości 400 m, położony we wschodniej części jeziora w odległości 300 m od przystani w kierunku południowym do pierwszego przewężenia jeziora, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku,

b) obręb ochronny nr 3 dla płoci, leszcza, lina i karasia na jeziorze Płaskie o pow. 15 ha, położony w Zatoce Babeckiej w południowo-wschodniej części jeziora przy przewężeniu łączącym jezioro Płaskie z jeziorem Jeziorak, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca każdego roku,

c) obręb ochronny nr 4 dla sandacza na jeziorze Jeziorak o pow. 6 ha stanowi pas przybrzeżny o długości 400 m i szerokości 150 m, położony przy zachodnim brzegu jeziora od wsi Siemiany w kierunku południowym, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku,

d) obręb ochronny nr 5 dla sandacza na jeziorze Jeziorak o pow. 20 ha stanowi płyciznę śródjeziorną, położoną we wschodniej części jeziora pomiędzy dwiema wyspami w Zatoce Świerk, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku,

e) obręb ochronny nr 6 dla sandacza na jeziorze Jeziorak o pow. ok. 3 ha, położony powyżej miejscowości Matyty pomiędzy wysepkami dużą a małą, leżącymi na północnym krańcu jeziora w kierunku kanału w Dobrzykach, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku,

f) obręb ochronny nr 7 dla płoci, leszcza, lina i karasia na jeziorze Jeziorak o pow. 1 ha, stanowi północną część Zatoki Moty położonej w południowo-zachodniej części jeziora na północ od Wyspy Ostrów, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca każdego roku.

Obręby również dotyczą rybaków zawodowych.

3. Pamiętajmy o stosowaniu oraz przestrzeganiu amatorskiego regulaminu połowów ryb w tym: okresów, limitów oraz łowienia w pobliżu rybackich narzędzi połowowych.