Pijany 21-latek zniszczył ogrodzenie i uciekł z miejsca zdarzenia [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w miniony weekend w miejscowości Dobrzyki (gmina Zalewo, powiat iławski). Pijany 21-letni kierowca nie zapanował nad autem, które prowadził, zjechał na prawe pobocze, po czym wjechał w ogrodzenie posesji i oddalił się z miejsca zdarzenia.

— Apelujemy, ostrzegamy i uprzedzamy o odpowiedzialności karnej. A potem kontrolujemy, sprawdzamy i wyciągamy konsekwencje. Niestety wciąż nie brakuje nieodpowiedzialnych kierowców, którzy prowadzą pojazd pod wpływem alkoholu — mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji. I dodaje, że policjanci nie mają wobec takich kierowców pobłażania. — Każdego dnia wyjeżdżają do służby i dbają o to, by na drogach naszego powiatu było bezpiecznie — dodaje oficer prasowy KPP Iława.

Dobrzykach kierujący mercedesem nie dostosował prędkości do panujących warunków ruchu i na łuku drogi zjechał na prawe pobocze, po czym wjechał w ogrodzenie posesji i oddalił się z miejsca zdarzenia.

— Policjanci ustalili miejsce przebywania kierowcy, po czym zatrzymali go. Okazało się, że 21-latek kierował mercedesem mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie — mówi asp. Joanna Kwiatkowska.

Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mężczyźnie a samochód przekazali właścicielowi. Mundurowi po wytrzeźwieniu przedstawili zarzut 21-latkowi, do którego się przyznał. Teraz ze swojego zachowania będzie się tłumaczył przed sądem.

