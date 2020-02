Zróbcie strefę seniora zamiast wybiegu dla psów. A najlepiej nie róbcie nic [WIDEO I ZDJĘCIA]

Iławski Budżet Obywatelski miał być pomysłem aktywizującym mieszkańców. Okazuje się, że zaktywizował, ale głównie przeciwników wykonania inwestycji przy bagienku położonym przy ul. Gdańskiej.

Zwycięski w Iławskim Budżecie Obywatelskim projekt, czyli wybieg dla psów z elementami agility, ma zostać wykonany na łuku oczka wodnego. Parking przy ul. Wiejskiej/Gdańskiej mógłby posłużyć również właścicielom psów. To najnowsze ustalenia, o których poinformowano wczoraj (wtorek, 18 lutego). To swego rodzaju spotkanie trójstronne odbyło się w sali sesyjnej iławskiego ratusza. Władze miasta w osobach burmistrza, dwóch wiceburmistrzów:oraz kierownika wydziału planowania, inwestycji i monitoringu- po jednej stronie stołu, po drugiej trójka przedstawicieli zwycięskiego projektu z grupy 4 Łapy Iławy, dalej - pięciu przedstawicieli mieszkańców okolic bagienka (, chcąca zachować anonimowość kobieta oraz- to aktorzy tej sytuacji.Spotkanie odbyło się w przyjemniejszej atmosferze niż to sprzed ponad tygodnia przy bagienku, długo jednak zebrani nie mogli dojść do porozumienia. Reprezentanci mieszkańców po prostu nie zgadzają się na wykonanie wybiegu przy bagienku:Druga strona, czyli urzędnicy i autorzy projektu, w tym, zbijali każdą rację swoich interlokutorów. Podnoszono argumenty o hałasie - na co przedstawiciele 4 Łap Iławy pokazali nagranie z podobnego wybiegu. Mieszkańcy okolic bagienka proponowali skrajne względem siebie rozwiązania, co wytknął im burmistrz Kopaczewski.Sprzeczne sposoby zamknięcia problemu to wykonanie miejsca spotkań dla seniorów oraz... zostawienie okolic bagienka w spokoju., mieszkający w pobliżu fotograf, wręczył burmistrzowi zdjęcia z opisem kolejnych propozycji nowej lokalizacji wybiegu. Część z nich pokrywała się z propozycjami sprzed tygodnia radnego powiatowego. Te lokalizacje już zostały sprawdzone, żadna z nich według władz nie nadaje się na wybieg, głównie ze względu na tereny podmokłe.Inna rzecz, że w regulaminie Iławskiego Budżetu Obywatelskiego istnieje zapis o tym, że inwestycje można prowadzić tylko na terenie miejskim. Obiecano jednak, że i te nowe propozycje zostaną w ciągu tygodnia sprawdzone.Kompromis, z jakim obecni rozeszli się do domów, dotyczy nie tylko wspomnianego poszukiwania nowego terenu. Poza tym realizacja wybiegu nie wyklucza realizacji innych pomysłów tuż obok. I z taką propozycją wyszedł burmistrz.Przy okazji błędy w metodologii zastosowanej podczas ankietowania wskazała wiceburmistrz Dorota Kamińska.Czekamy zatem na rozwój wydarzeń. Projekt "Wybieg dla psów z elementami agility" wygrał jako projekt inwestycyjny w IBO 2020. Zdobył 879 głosów, co dało 3710 punktów.Edyta Kocyła-Pawłowskae.kocyla@gazetaolsztynska.pl