Oficjalnie: Łukasz Suchocki piłkarzem GKS-u Wikielec. Kto będzie kolejny?

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, lider forBET IV ligi zapłacił Jeziorakowi Iława dwa tysiące złotych za wykup jego zawodnika. Tym samym Łukasz Suchocki już ze spokojną głową może przygotowywać się do rundy wiosennej w barwach nowego klubu.

Początek przygotowań do rundy rewanżowej sezonu 2019/20 forBET IV ligi przyniósł lokalny, transferowy hit:, wychowanek, po dwóch i pół sezonach spędzonych w macierzystym klubie postanowił odejść z drużyny zajmującej drugie miejsce w tabeli. Zawodnik informował o tym m.in. w naszym artykule Czas odejść w Jezioraku? O wzmocnieniach powinniśmy raczej zapomnieć Skrzydłowy (może także grać w ataku) nowej drużyny nie szukał ani długo, ani daleko: Suchocki pojawił się w styczniu na treningu, a więc u bardzo bliskiego sąsiada Jezioraka. Od tamtej pory między klubami z Iławy i Wikielca trwały rozmowy na temat szczegółów jego przejścia, przez ten czas piłkarz trenował z nowym zespołem i grał w sparingach.Wczoraj (poniedziałek 17 lutego) klub z gminy Iława poinformował oficjalnie na swoim portalu internetowym o tym, że Suchocki został właśnie zawodnikiem zespołu trenera. - Formalności dotyczące przejścia zawodnika zostały sfinalizowane– czytamy w newsie.Piłkarze grający na poziomie IV ligi nie mają – teoretycznie – podpisanych zawodowych kontraktów, tylkow danym zespole. Suchocki chciał opuścić Jeziorak, ale też iławski klub chciał jeszcze. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że kwota wykupu iławianina z klubu z ulicy Sienkiewicza wyniosłaPrzy tego typu transakcjach używane jest sformułowanie, że klub który chce pozyskać gracza, musi zapłacić za, przy czym jednak trzeba pamiętać, że Suchocki ma już(urodziny miał), więc ewentualne szkolenie w Jezioraku przechodził jakieś dwadzieścia kilka lat temu, a przez ten czas grał m.in. wczy. Bardziej pasujące jest tu więc chyba słowo „wykup”.- 33-latek jest pierwszym, ale najpewniej. Obecnie finalizowane są sprawy formalne z przejściem do Wikielca pomocnika. To zawodnik, który ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w III-ligowym– czytamy w artykule zamieszczonym na portalu www.wikielecgks.pl.Podobnie jak z Kucznierem, rzecz się ma z wychowanym w GKS-ie Wikielec bocznym obrońcy(także iławianin), który również jest na testach w klubie liderującym w IV lidze. Wiele wskazuje na to, że obaj będą kolejnymi – po Suchockim – zawodnikami, którzy przyjdą zimą do „Gieksy”. Czy okażą się wzmocnieniami w i tak już bardzo mocnej drużynie? To już zweryfikuje boisko.Są przyjścia, są też odejścia. Gminny Klub Sportowy opuścilioraz- Cała czwórka sama zrezygnowała z trenowania z drużyną i szuka sobie nowych klubów. Płoski w weekend wystąpił w barwach Pomezanii Malbork, zaś Turowski i Słomski w Czarnych Rudzienice - donoszą redaktorzy portalu klubu z Wikielca.