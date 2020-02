Przyłożył żonie do głowy wiatrówkę... Posiedzi 3 miesiące w areszcie

Iławski sąd zdecydował o trzymiesięcznym aresztowaniu sprawcy przemocy domowej. 45-latek podejrzany jest o znęcanie się nad żoną oraz synem. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o awanturze w jednym z domów na terenie powiatu iławskiego. Kobieta stwierdziła, że ma dość, kiedy to jej mąż, będąc pod działaniem alkoholu wszczął awanturę, po czym przyłożył wiatrówkę do jej głowy i groził użyciem.Mieszkanka powiatu iławskiego na pomoc wezwała policjantów, którzy zatrzymali agresywnego mężczyznę. W trakcie czynności policjanci ustalili, że takie zachowanie mężczyzny trwa już od kilku lat. 45–latek, będąc pod działaniem alkoholu, wielokrotnie wszczynał awantury z żoną, podczas których wyzywał ją, szarpał, popychał oraz groził pozbawieniem życia. Jak się okazało, mężczyzna znęcał się również nad swoim synem. W związku z tym 45–latek usłyszał zarzut.Na podstawie zgromadzonych materiałów sąd zastosował wobec sprawcy przemocy domowej tymczasowy areszt. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w więzieniu.Kodeks karny za fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.eka/KPP Iławailawa@gazetaolsztynska.pl