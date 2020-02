Kadetki Zrywu zwycięstwem zakończyły bardzo trudny sezon ligi wojewódzkiej [ZDJĘCIA]

Meczem z UKS Salos Ełk II kadetki MKS Kris Bus Zryw –Volley zakończyły rozgrywki w sezonie 2019/20. Iławianki w Lidze Wojewódzkiej uplasowały się na siódmym miejscu.

KADETKI MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława zagrały w składzie

: Dominika ZAPADKA - kapitan zespołu, Nikola SOŁOBODOWSKA, Ewelina JARNICKA, Paulina CICHOWSKA, Natalia LEWKO, Maria TASARZ oraz Weronika NEUMANN.TRENERZY: Mieczysław i Małgorzata Pietroczuk.W sobotę 15 lutego przed własną publicznością siatkarki Zrywu pokonały w meczu rewanżowym kadetki z Ełkuw setach. Pomimo problemów zdrowotnych młode zawodniczki z Iławy pewnie pokonały swoje przeciwniczki, grając dobrze w ataku i skutecznie na zagrywce.Trener zespołupo tym spotkaniu powiedział:- Pewnym zwycięstwem nasze najmłodsze zawodniczki zakończyły sezon ligowy, bardzo trudny dla naszego zespołu, który od pierwszego do ostatniego meczu był w stanie budowy. Szkoda, że po drodze przytrafiły się, które wpłynęły na wyniki w etapie eliminacji grupowych. Na plus w tej grupie należy zaliczyć, które okrzepły i będą pewnym wzmocnieniem zespołu w przyszłym sezonie. Teraz przed naszymi siatkarkami praca nad motoryką i mozolna praca nad techniką indywidualną oraz wprowadzenie do treningu