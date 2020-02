Nowa strzelba w Jezioraku. Sagan założył „9” i od razu hat-trick! [ZDJĘCIA]

- Nawet nie wiedziałem, że Paweł czai się na mój numer. Kierownik drużyny Leszek Dudkiewicz, bez mojej wiedzy, wydał mu „dziewiątkę” z pewnymi obawami, ale jak widać „Sagi” dał radę – mówi grający trener Jezioraka Iława Wojciech Figurski. Dziś (sobota 15 lutego) jego zespół pokonał w sparingu Pomezanię Malbork 4:0, a trzy bramki w tym meczu zdobył właśnie Paweł Sagan.

Włodarczyk – Kowalski, Kolcz, Ksiuk, Miązek, Czarnota, Kochalski, Madej, Parulis, Kuciński, Sagan,Ciura – Kressin, Neumann, Kaźmierski, Brejdakowski, Szczepański,Dla wicelidera forBET IV ligi test-mecz z Pomezanią był trzecim rozegranym tej zimy. Wcześniej iławianie przegrali5 zoraz wygrali. Drużyna z Malborka gra w pomorskiej klasie okręgowej, a po rundzie jesiennej zajmuje 5. miejsce. Trenerem zespołu jest dobrze znany w Iławie>>> Podczas dzisiejszego meczu można się było przekonać, ile znaczyna koszulce piłkarza Jezioraka. Iławianie na sztucznej płycie stadionu przy ulicy Sienkiewicza wygrali 4:0, aw tym meczu ustrzelił(gole na 2:0, 3:0 i 4:0), który – jak już wiemy – przed tym meczem "wyszarpał" sobie koszulkę z dziewiątką na plecach, ale jak widać wytrzymał ciśnienie grania z tak "ciężkim" numerem (na co dzień występuje z nim grający trener).Po pierwszej połowie Jeziorak prowadził 1:0, a gola dającego prowadzenie zdobył imiennik Sagana,, który strzałem z głowy wykorzystał dośrodkowaniez rzutu rożnego. Dobrą okazję do podwyższenia wyniku miał jeszcze, który zespołową akcją z kolegami z drużny rozmontował obronę Pomezanii, ale zabrakło już skutecznego wykończenia.W drugiej połowie gospodarze dołożyli kolejne trzy bramki. Najpierw Sagan wykorzystał bardzo dobre podanie od, następnie zachował najwięcej zimnej krwi w zamieszaniu w polu karnym i strzałem z 5 metra pokonał bramkarza zespołu z Malborka. Gol na 4:0 to dośrodkowanie(junior Jezioraka) i finalizacja Sagana strzałem z głowy.- W meczu z Pomezanią z powodu urazów i kontuzji, który wraca do zdrowia po kontuzji kolana, oraz, który narzekał ostatnio na uraz pięty – mówi trener Figurski. - O ile Radek do treningów wróci już w przyszłym tygodniu, o tyle Michał musi poczekać jeszcze około miesiąca z powrotem do zajęć – dodaje grający szkoleniowiec, który w meczu z Pomezanią takżez powodu urazu kolana. Nie okazał się on jednak zbyt groźny (podobnie jak Galas, do treningów wraca wraz z nowym tygodniem).Za tydzień, w sobotę 22 lutego, Jeziorak zagra w Iławie sparing z. Początek o0, miejsce: tradycyjnie sztuczna płyta przy ul. Sienkiewicza.