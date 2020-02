MMA|| Wiemy już, kto będzie pojedynkował się podczas walki wieczoru gali Prospekt!

Znamy kolejne szczegóły związane z galą mieszanych sztuk walki, do której dojdzie w sobotę 28 marca w hali widowiskowo-sportowej w Iławie. W oktagonie zobaczymy m.in. zawodników Arrachionu Olsztyn i jego iławskiej fili. "Gazeta Iławska" jest patronem medialnym tego wydarzenia.



W marcu na naszym portalu przeprowadzimy konkurs, w którym do wygrania będą bilety na galę Prospekt.





Bilety na galę MMA Prospekt już do kupienia!

Cennik:

Trybuny - 30 zł

Płyta - 60 zł

VIP - 200 zł



Kontakt w sprawie biletów:

Dawid Tarasiewicz 604 173 866

Łukasz Gurowski 668 825 201

Rafał Gubernat (Otróda) 500 310 006



Jak już zaznaczaliśmy w listopadowej publikacji zapowiadającej galę, będzie to pierwsze tego typu wydarzenie. Wówczas to do pojedynków w formule MMA doszło także w hali miejskiej przy ul. Niepodległości 11b. Jedną z walk stoczył wówczas, aktualnie trener w(filia olsztyńskiego).To właśnie środowisko związane z Arrachionem, zna czele, wpadło na pomysł, aby po sześciu latach znowu zorganizować w mieście nad Jeziorakiem galę mieszanych sztuk walki. Do pojedynków dojdzieustawionym na środku hali miejskiej. Planowanych jest, w tym. Istnieje możliwość, że zobaczymy w Iławie także, jednak ta sprawa jest na razie w trakcie ustalania i stawiamy przy niej znak zapytania.jest właśnie dopracowywana, jednak wiadomo na pewno, żebędzie pojedynek iławianinaz Arrachionu z reprezentującym klub. Limit wagowy wynosić będzie— zdradził nam dziśPodczas gali będziemy mogli także zobaczyć walki jeszcze czterech innych zawodników z Arrachionu Iława:(walka zawodowa),. Natomiast barwy olsztyńskiego Arrachionu w Iławie reprezentować będą(walka zawodowa),. Niedługo podamy dokładną kartę walk.— Sama gala nosi nazwę, co w języku sportów walki oznacza młodego, perspektywicznego zawodnika, któremu wróży się dużą karierę. Między innymi takich właśnie fighterów chcemy zapraszać na nasze gale — wyjaśnia Tarasiewicz.>>> Gala Prospekt () rozpocznie się o godzinie, jednak kibice do hali miejskiej będą mogli wejść już o 18.00. Od poniedziałku 3 lutego można kupować bilety. Najtańsze kosztują, są także takie zaoraz(bilety VIP).— Bilety aktualnie dostępne sąw jego siedzibie przy ulicy Sienkiewicza 28 od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:30 do 20:00, a takżesportowymi w galerii handlowej Jeziorak. W tej sprawie można także kontaktować się telefonicznie bezpośrednio z nami — mówi, poniżej podajemy numery telefonów do organizatorów Prospektu.Łącznie hala może pomieścić. Czy będzie pełna frekwencja? Przekonamy się pod koniec marca. — Podczas naszej gali będą walczyli zawodnicy z m.in. Iławy, Ostródy, Olsztyna. Mamy już sygnały, że wraz z zawodnikami wybierają się do nas również ich kibice — dodaje Gurowski.Poniżej plan hali widowiskowo-sportowej na galę Prospekt.