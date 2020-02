Iławskie Smoki Jezioraka odniosły zwycięstwo w pierwszym starcie w 2020!

SMOCZE ŁODZIE|| W ostatni weekend (8-9 lutego) w niemieckim Borken odbyły się międzynarodowe zawody basenowe Aquarius Indoor Cup. Zawodnicy rywalizowali w kategorii senior mixed, a w rywalizacji udział wzięło dwanaście drużyn z Niemiec, Holandii oraz dwie drużyny z Polski.

Wśród nich był zespół, który wspólnie z zaprzyjaźnionymi zawodnikami reprezentował Iławę jako Przyjaciele Iławskich Smoków Jezioraka.>>> Startujące zespoły zostały podzielone na trzy grupy. Iławska drużyna trafiła do grupy A, w której stoczyła zwycięskie pojedynki z Aquarius Allstars Borken, WKG Greenhunters von der Wanheimer Kanu-Gilde e.V. Duisburg oraz z drużyną DJK Ruhrwacht e. V. Team i z pierwszego miejsca awansowała do dalszej fazy zawodów. W ćwierćfinale Smoki Jezioraka pokonały EMERGY Dragons Stadtwerke Borken, a w walce o finał wyeliminowały zespół Waterproof Dragons Wassersport KHTC.W biegu finałowym ISJ ponownie zmierzyły się z drużyną DJK Ruhrwacht e. V., i tak jak za pierwszym razem, górą w tej rywalizacji byli zawodnicy— Cieszymy się ze zwycięstwa — relacjonuje, zawodnik ISJ. — Nie byłoby ono możliwe, gdyby nie, którym chciałbym serdecznie podziękować. Bardzo szybko zgraliśmy się na łodzi i stworzyliśmy zwycięską drużynę, mimo tego, że na co dzień nie trenujemy razem. Chciałbym również pogratulowaćorganizacji wspaniałych zawodów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli szansę obronić tytuł. Występ w Borken był również doskonałą okazją do. Na ręce pani burmistrzzłożyliśmy upominki przekazane przez Urząd Miasta Iława — dodaje Grabiński.2. DJK Ruhrwacht e. V. (Niemcy)3. PQ Dutch Dragons Paddelquäler Northeim (Holandia)4. Waterproof Dragons Wassersport KHTC5. Bugwelle Niederrhein6. MMKS "Gdańskie Lwy" Sekcja Smoczych Łodzi7. Ratpack 1. Meidericher Kanu-Club 1921 e.V. Duisburg8. EMERGY Dragons Stadtwerke Borken9. WKG Indoor Mixed Wanheimer Kanu-Gilde e.V. Duisburg10. Emscher-Lippe Dragons KEL Datteln11. Aquarius Allstars (4 x 3 Junioren)12. St. Barbara Dragons Kanuverein Rünthe