Młodzi lekkoatleci z Iławy byli świadkami rekordu świata w skoku o tyczce! [ZDJĘCIA]

Już po raz trzeci grupa dzieci i młodzieży z iławskich i gminnych szkół kibicowała lekkoatletom podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu. — Są to jedyne zawody w Polsce zaliczane do cyklu IAAF World Indoor Tour, czyli cyklu najbardziej prestiżowych zawodów halowych, organizowanych pod egidą IAAF — tłumaczy Aneta Ostanek prowadząca grupę Lekkoatletyka dla Każdego.

Podczas zawodów, które odbyły się w sobotę 8 lutego, padło, mnóstwo lekkoatletów uzyskało, padł rekord kraju, a nawetOto najciekawsze wyniki: w skoku w dal Ukrainkaustanowiła swój nowy rekord życiowy, ten wynik obecnie jest najlepszym na świecie. Dla Polkito był również udany start — ustanowiła nową życiówkę– to obecnie najlepszy wynik w Polsce.— W biegu na 60m przez płotki wygrała Białorusinkaoraz Brytyjczyk. Fenomenalnie pobiegł nasz reprezentantustanawiając swój nowy rekord życiowyprzegrywając srebro z Amerykaninemo tysięczne części sekundy — relacjonuje, która do Torunia po raz kolejny zabrała adeptów Królowej Sportu.— Naszesą również w bardzo dobrej formie.ustanowiła nowy rekord Polski w biegu na 400m wygrywając zawody z czasemuzyskała najlepszy czas w sezonie— dodaje Ostanek.Przysłowiową wisienką na torcie był występ Szweda, który podczas skoku o tyczce poszybował nadTo nowyMityng zakończył się biegiem na 800m mężczyzn. Wygrał go Kenijczykz nowym rekordem życiowym, a tuż za nim byłuzyskując najlepsze wyniki w sezonie halowym.>>> W kibicowaniu najlepszym lekkoatletom świata brali udział uczestnicy zajęć, zawodnicy sekcji lekkiej atletyki, które prowadzioraz uczniowie zewraz z— Dzięki udziałowi dzieciaków w zawodach w formie kibiców moi młodzi zawodnicy mogą przyglądać się, jak robią to najlepsi, uczyć się od nich i dzięki temu, swoje autorytety i. Może dzięki temu zapragną być jak oni — dodaje trenerka z Iławy, która przy okazji chce zaprosić uczniów z miasta Iława i gminy Iława (w grupie trenują już m.in. dzieci z) na treningi.— Zapraszam do udziału w bezpłatnych zajęciach! Zajęcia w formie gier i zabaw ruchowychodbywają się w środy i piątki w godzinach 16:30-18:00 w Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Wiejskiej w Iławie. Prowadzi jeZajęcia ogólnorozwojowe ukierunkowane na lekkoatletykęmają miejsce w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16:30-18:00, także w "Piątce". Te treningi oraz treningi dla(rocznik 2006 i starsze — przyp. red.) prowadzę ja. Aby dołączyć do grupy proszę o kontakt poprzez facebooka lub telefonicznie pod numerem telefonu— zachęca Aneta Ostanek.>>> Przy okazji przypominamy, że zawodniczki i zawodnicy grupy Lekkoatletyka dla Każdego i Orka Athletics Iława są w gronie kandydatów w naszym. W kategorii indywidualnej namamy:— aby zagłosować na Olę należy wysłać sms o treścina numer(Koszt 2,46 zł z VAT za SMS)— aby zagłosować na Natalię należy wysłać sms o treścina numer(Koszt 2,46 zł z VAT za SMS)— aby zagłosować na Tomka należy wysłać sms o treścina numer(Koszt 2,46 zł z VAT za SMS)>>> Połączone grupysą nominowane także w kategorii. Aby na nie zagłosować należy wysłać sms o treścina numer(Koszt 2,46 zł z VAT za SMS)>>>nie mogło zabraknąć wśród kandydatów w kategorii. Aby zagłosować na trenerkę z Iławy należy wysłać sms o treścina numer(Koszt 2,46 zł z VAT za SMS).Więcej na temat Plebiscytu Sportowegooraz aktualne wyniki TUTAJ