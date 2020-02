Posypały się mandaty na ulicy Dworcowej. Tu lepiej nie parkuj

— Mieliśmy wiele zgłoszeń od mieszkańców Iławy i nie tylko dotyczących niebezpiecznych sytuacji na ulicy Dworcowej. Związane to było z parkowaniem aut w miejscu do tego niedozwolonym. Szybko zareagowaliśmy na te sygnały — mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

Zaparkowane auta tuż przy skręcie w ulicę Żeromskiego, przed komendą Straży Ochrony Kolei.





Tylko wczoraj (poniedziałek 10 lutego), którzy zaparkowali swoje auta na ulicy Dworcowej,. Kolejnych dwunastu dostało wezwania do wyjaśnienia sprawy w komendzie powiatowej policji w Iławie — wszystkich czeka podobna kara za niezastosowanie się do stojącego tuznaku, mówiącego o— Kiedy nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, stosuje się taki znak, który oznacza zakaz zatrzymywania się nawet na chwilę, np. w celu wysadzenia pasażera — czytamy na portalu znaki.edu.pl.— Obowiązuje przez całą dobę, chyba, że okres obowiązywania jest określony na znaku. Zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy tylko tej strony jezdni, przy której się znajduje (dotyczy również chodnika), także na drodze jednokierunkowej - podobnie jak to miało miejsce przy zakazie postoju — czytamy dalej.Ważny jest tu fragment— do tego właśnie dochodzi przy, gdzie od końca 2018 roku trwa duża inwestycja obejmująca całą zachodnią okolicę dworca kolejowego. Poważnej przebudowie ulega właśnie teren przydworcowy, gdzie już widać w szczegółachtransportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego. A że Iława toi dojechać z niej można nie tylko w wiele zakątków Polski, ale i Europy, to też pojazdów pasażerów jest mnóstwo w jego okolicy.Jak się okazało w praktyce, już podczas prac, parkowanie przy ulicy Dworcowej, która prowadzi do stacji kolejowej od strony ulicy Lubawskiej, mocno utrudnia płynność ruchu, do tego, ale też zmotoryzowanych.— Na szczęście, nie doszło tam — póki co — do jakichś poważniejszych zdarzeń, w których ktoś by ucierpiał, jednak mieliśmy wiele zgłoszeń, że— mówi, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.Także na prostym odcinku drogi samochody zaparkowane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, o czym przekonaliśmy się dziś rano. Druga strona ulicy Dworcowej zajęta jest przez miejsca zatrzymywania się i postojów autobusów (PKS, ZKM itd.).Korek spowodowany zaparkowanymi autami jest częstym zjawiskiem zwłaszcza, tuż przy komendzie Straży Ochrony Kolei.— Trzeba pamiętać, że w związku z prowadzonymi w okolicach dworca pracami, jest to aktualnie główna piesza arteria prowadząca ze stacji Iława Główna do centrum miasta. Mieliśmy sygnały, że w końcu może dojść tu do niebezpiecznego zdarzenia. Informacje te dotyczyły także takich sytuacji, jakdwóch pojazdów — dodaje asp. Kwiatkowska, która zapowiada dalsze policyjne kontrole tej ulicy. Wszyscy, którzy nie zastosują się do znaku B-36, powinni liczyć się z uszczupleniem budżetu o kwotę mandatu.>>> Ow okolicach dworca informuje na bieżąco należący do urzędu miasta w Iławie portal portal.ilawaonline.eu ). Ulica Dworcowa jesti to do UM należy np. ustawienie znaków.— W związku z rozpoczęciem robót budowlanych polegających na przebudowie terenów przydworcowych w celu utworzenia węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego,. Okres realizacji robót przewiduje się naW zależności od etapu prac organizacja ruchu będzie się zmieniała. Prosimy śledzić komunikaty w prasie lokalnej oraz na stronach Bezpiecznej Iławy i lokalnego samorządu iławskiego. Od dnia 22 lipca 2019 r. ruch odbywa się ul. Dworcową i ul. Żeromskiego do ronda na ul. Wojska Polskiego.z ul. Dworcowej na parking wzdłużny przy ul. Żeromskiego.dla obsługi Dworca PKP pozostanie(dojazd od ul. Żeromskiego). Zapewniony jest dojazd dla mieszkańców, użytkowników lokali i poczty. Dojazd do bud. Żeromskiego 1 oraz Wojska Polskiego 15-19A od dnia 02.07.2019 r. odbywa się drogą wewnętrzną od strony ul. Dworcowej.Od dniar. na ul. Dworcowej. Dodatkowo, ze względu na prowadzone roboty, będą wprowadzane czasowe zamknięcia ciągów pieszych i fragmentów jezdni - prosimy zwracać uwagę na oznakowanie oraz osoby kierujące ruchem.