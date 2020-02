115 interwencji, w tym sporo na drogach — policja z powiatu iławskiego podsumowała weekend

Podczas minionych trzech dni weekendowych (7-9 lutego) policjanci powiatu iławskiego zrealizowali 115 interwencji, w tym 10 razy interweniowali w przypadkach domowych awantur, natomiast 20 razy w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ponadto funkcjonariusze reagowali na popełniane przestępstwa oraz wykroczenia związane z kradzieżami mienia i osobami spożywającymi alkohol w miejscach niedozwolonych.



>>> W trakcie weekendu na drogach powiatu iławskiego miało miejsce sporo zdarzeń drogowych, na szczęście były to tylko same kolizje. Sytuację relacjonuje asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

— Prędkość pojazdu jest podstawowym elementem warunkującym długość drogi hamowania. Dotyczy to zarówno drogi przebytej w czasie określanym jako czas reakcji psychicznej i fizycznej kierowcy, zwłoki wynikającej z działania mechanizmów układu hamulcowego oraz właściwej drogi hamowania. Przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami na drogach naszego kraju są szczególnie niebezpieczną i niestety nagminną formą nagannych zachowań kierowców. Większość kierowców nie kojarzy faktu, że przekroczenie limitu prędkości powoduje natychmiastowy wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. O tym przekonał się 22 – latek. Mężczyzna kierując mercedesem nie zachował bezpiecznego odstępu od samochodu ciężarowego i doprowadził do tylnego zderzenia, w wyniku czego doszło do przesunięcia pojazdu, który zepchnął skręcającą w lewo skodę. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stał a młody kierowca został ukarany mandatem.



>> Policjanci informują, że pomimo uciążliwej restrykcji, jaką jest utrata prawa jazdy i niemożność prowadzenia pojazdów przez 3 miesiące w przypadku rażącego przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym, nadal ujawniają kierowców, którzy lekceważą obowiązujące przepisy. Tak stało się również podczas minionego weekendu.

— W Kisielicach funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego hondą. 24 – latek jechał samochodem w terenie zabudowanym z prędkością 116 km/h — mówi asp. Kwiatkowska.



Od lat statystyki zdarzeń drogowych dowodzą, że jednymi z najbardziej niebezpiecznych kierowców w ruchu drogowym są kierowcy w przedziale wiekowym 18-24 lat. Tylko w 2019 r. 22,7% zdarzeń drogowych na terenie powiatu iławskiego spowodowali właśnie młodzi kierujący.



— Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami. Brawura, skłonność do ryzyka połączone często z niedojrzałością emocjonalną prowadzą do większej liczby zdarzeń drogowym z ich udziałem — zauważa rzeczniczka prasowa iławskiej policji.



red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława