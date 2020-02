Jeziorak, GKS Wikielec i Motor Lubawa są po kolejnych sparingach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przygotowujące się do rundy rewanżowej forBET IV ligi drużyny z powiatu iławskiego rozegrały wczoraj (sobota 8 lutego) kolejne mecze kontrolne. Wyniki sparingów nie są najważniejsze, ale trzeba odnotować, że GKS Wikielec, Jeziorak Iława i Motor Lubawa wygrały swoje mecze.

Mazurowski - Sz. Jajkowski, Górski, Kacperek, Korzeniewski, Jankowski, M. Jajkowski, Szypulski, Suchocki, Rosoliński, Bartkowski,Caban - Sobociński, Wodzicki, Wacławski, Tokarski, Kucznier, Krajnik, C. Jajkowski,Lider forBET IV ligi rozegrał dotychczas trzy sparingi, w każdym z nich wygrywał (2:3 na wyjeździe z Concordią Elbląg, 5:1 z BKS-em Bydgoszcz w Iławie i teraz 3:2 z Huraganem, także na sztucznym boisku stadionu przy ulicy Sienkiewicza).Po pierwszej połowie goście prowadzili 1:2, jednak to GKS wyszedł jako pierwszy na prowadzenie. W 14 minucieskutecznie zakończył akcję zespołową. W tej części meczu bramkę zdobył jeszcze, jednak sędziowie dopatrzyli się w tej sytuacji spalonego. Dla III-ligowego zespołu z Morąga obie bramki zdobyłDo wyrównania, już w drugiej połowie, doprowadził znany z doskonałego dryblingu i szybkości, który zwiódł rywala i wpakował piłkę w okienko bramki Huragana. Wynik ustalił w 72 minucie, który strzałem z głowy wykorzystał dorzutkę Korzeniewskiego.- W końcówce meczu zadebiutował 15-letni obrońca,. Kolejny sparing GKS Wikielec rozegra w sobotę 15 lutego o godz. 16 zw Iławie – czytamy na portalu wikielecgks.pl , z którego pochodzi także pomeczowy wywiad z trenerem drużyny z Wikielca,oraz skrót z bramkami.Ciura - Kressin, Kolcz, Neumann, Kochalski, Kaźmierski, Kuciński, Czarnota, Parulis, Brejdakowski, Lewandowski,Włodarczyk, Ksiuk, Sagan, Madej, Kowalski, Trzciński, Szczepański.Tym razem wicelider forBET IV ligi grał test-mecz na wyjeździe, drużyna trenerawybrała się do Mławy na spotkanie z czwartą drużyną mazowieckiej okręgówki. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze, jednak później bramki zdobywali już tylko iławianie. Zakończyło się na wyniku- Piłkarze Jezioraka w sobotę 15 lutego zagrają o 12:00 z Pomezanią Malbork. Mecz odbędzie się w Iławie lub w Malborku - informuje portal jeziorakilawa.pl Motor zwyciężył w sobotnim sparingu, do którego także doszło w Iławie. Podopieczni trenerarozegrali kolejną grę kontrolną zwyciężając z Kormoranem Zwierzewo 4:0. - Łupem bramkowym podzielili się:, do tego padła jedna bramka samobójcza – czytamy na stronie MLKS-u.- Pokazaliśmy, że to my jesteśmyi przez cały mecz kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku. W sparingu z Kormoranem zaprezentowało się, którzy coraz śmielej pukają do seniorskiej drużyny – powiedział po spotkaniu trener Malinowski, który z różnych względów nie mógł skorzystać z gryoraz>>> Dziś te trzy drużyny grają w Lubawie w turnieju halowym w ramach akcji charytatywnej zorganizowanej z myślą o Motorze. Więcej o akcji „Sercem z Motorem” TUTAJ