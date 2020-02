Szczypiorniści Jezioraka od porażki rozpoczęli rundę rewanżową II ligi

Drużyna piłki ręcznej z Iławy zainaugurowała wczoraj (sobota 8 lutego) drugą rundę sezonu 2019/20. Niestety, podobnie jak w zdecydowanej większości dotychczasowych meczów zespół trenera Karola Adamowicza doznał porażki w wyjazdowym pojedynku z Hagardem Strzałkowo i wciąż zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.



1. Grudziądz 36 403:263

2. Brodnica 32 406:335

3. Blejkan 27 354:303

4. Sambor 25 349:308

5. Szczypiorniak 24 380:345

6. AZS UMK 12 317:345

7. Handball 11 294:348

8. Hagard 9 332:386

9. Kwidzyn 8 282:347

10. AZS UKW 7 319:382

11. Jeziorak 4 269:343



Pozostałe drużyny występujące w II lidze rundę rewanżową rozpoczęły dwa tygodnie temu, pod koniec stycznia. Iławianie mieli wówczas pauzę, którą w trakcie rundy przechodzi każdy zespół (wiąże się to z nieparzystą liczbą drużyn w lidze). Zatem pierwszym ligowym meczem(wyjazdowa porażka z) dla Jezioraka był sobotni pojedynek na terenie rywala. Ekipa trenerawybrała się(woj. wielkopolskie) na mecz z miejscowymPrzez „zimowy” okres przygotowań iławianie ostro pracowali nad formą, grali w sparingach i trzeba przyznać, że spisywali się w nich całkiem nieźle. Pierwszy mecz o punkty w 2020 roku trochę jednak ostudził nastroje: Jeziorak, podobnie jak w rozegranym na początku sezonu meczu w Iławie,Po meczu rozmawialiśmy z zawodnikami Jezioraka, którzy mieli pretensje do sędziów za ich błędy, z których korzyść mieli gospodarze. Postanowiliśmy zapytać trenera Adamowicza, co o tym sądzi.- Rzeczywiście, kilkukrotnie arbitrzy przypilnowali, aby naszym rywalom nie stała się krzywda, jednak nie to było główną przyczyną naszej porażki z Hagardem – mówi szkoleniowiec. - Przede wszystkim zabrakło w naszej drużynie środkowego rozgrywającego. Do tego w obronie graliśmy nie tak, jak mieliśmy grać a w ataku zawodziła skuteczność. To dlatego ze Strzałkowa wróciliśmy bez punktów – dodaje Karol Adamowicz.W 14. kolejce iławianie zagrają na swoim terenie z, jednak nie wiadomo, czy do meczu dojdzie w sobotę 22 lutego, czy może w zupełnie innym terminie, bo goście prawdopodobnie będą chcieli poprosić o jego zmianę.SMS ZPRP Kwidzyn - MKS Grudziądz 20:31 (7:18)Blejkan Gryfino - Szczypiorniak Olsztyn 38:26 (16:13)MKS Brodnica - MKS Sambor Tczew 32:31 (16:18)AZS UKW Bydgoszcz - Handball Czersk 29:33 (12:15)