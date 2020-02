Za nami już 20. edycja biegu parkrun Mały Jeziorak! Zobacz zdjęcia i wideo

Jeżeli ktoś przypuszczał, że iławski parkrun – z różnych przyczyn – nie będzie w stanie zapisać się na stałe w kalendarzu iławskich imprez sportowych, to był w dużym błędzie. Dziś (sobota 8 lutego) odbyła się 20. edycja tego biegowego wydarzenia i absolutnie nic nie zapowiada, aby miał nastąpić koniec parkrunu nad Małym Jeziorakiem.

Akurat mały jubileuszbył dość oryginalny, bo też. Tym razem biegaczki i biegacze nie pobiegli wokół Małego Jezioraka, tylko spod basenu skierowali się w stronę Lasku Miejskiego i wrócili ulicą Sienkiewicza. Tak robili trzy „pętle”. Zmiana ta był spowodowana tragedią, która wydarzyła się w wodach położonego w centrum miasta jeziora Organizatorzy szybko i sprawnie obmyślilio dystansiedobrze zna swoje miasto i jego szlaki biegowe) i można było ruszać.O podsumowanie dotychczasowych edycji biegu poprosiliśmy jednego z organizatorów-wolontariuszy (robią to za całkowitą darmochę)- Przede wszystkim za pośrednictwem tego artykułu, jako aktywny fizycznie iławianin, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tejw naszym mieście. A zaczęło się niepozornie.Grupka zapaleńców zna czele, zebrała się pewnego dnia późnego ubiegłego roku w lokalu nieopodal basenu. Celem było stworzenie kolejnej lokalizacji biegu parkrun,. I dzięki uporowi, zaangażowaniu grupy wolontariuszy oraz wsparciu władz miasta udało się! Byliśmy i nadal jesteśmy pełni energii, by robić to dla was kochani parkrunowcy! To wam przede wszystkim dziękujemy za to, że jesteście, tworzycie super atmosferę w sobotnie poranki. Czy to deszcz, plucha czy słoneczny mroźny poranek - przybywacie. Zadziwiacie tym inne lokalizacje z dużo większych miast. Przybywajcie więc nadal całymi rodzinami, grupami, z pupilami lub bez, by biec lub maszerować nad naszym pięknym Małym Jeziorakiem – mówi Trzebiatowski.No właśnie - o tym, jak bardzo popularny, doceniany i lubiany jest ten bieg, świadczy jego frekwencja. Na starcie (i mecie) co sobota stawia się ok. 100 osób, w zdecydowanej większości na plus. Iława w tej kwestii ma statystyki jak największe ośrodki w kraju.