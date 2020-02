Wiózł 20 nielegalnych worków z tytoniem

Ponad 200 kg krajanki tytoniowej zabezpieczyli policjanci z Iławy. Gdyby doszło do jej nielegalnej sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 200 tysięcy złotych. Zatrzymany w sprawie mieszkaniec powiatu iławskiego odpowie za przestępstwo skarbowe.

Iławscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej w Lubawie mieszkańca powiatu. W trakcie czynności w pojeździe, którym poruszał się mężczyzna, ujawnili 20 worków z zawartością krajanki tytoniowej. Łączna waga zabezpieczonych wyrobów tytoniowych przewożonych bez polskich znaków skarbowych akcyzy to ponad 200 kg. Wartość uszczuplenia Skarbu Państwa przy ich sprzedaży z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego wyniosłaby około 220 tys. złotych.Mężczyzna usłyszał już zarzut z art. 65 par. 1 kodeksu karno-skarbowego, do którego się przyznał. Grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.eka /KPP Iławae.kocyla@gazetaolsztynska.pl