Tak nasz Kanał przegrał z koleją żelazną

To była bardzo ważna droga handlowa, ale bardzo krótko. O historii Kanału Elbląskiego, otwartego w 1860 r., pisaliśmy już wiele razy. Jednak Kanał szybko stracił swoje strategiczne znaczenia na rzecz żelaznej kolei. A tak do tego doszło...

Pochylnia Buczyniec na kolorowej fotografii sprzed 1945 r. Żródło: www.bildarchiv-ostpreussen.de





Budowa mostu w Tczewie na zdjęciu sprzed 1855 r. Źródło: K. Lentze, „Die im Bau begriffenen Brücken über die Weichsel bei Dirschau und über die Nogat bei Marienburg”, Berlin 1855. Zanim zbudowano mosty na Wiśle i Nogacie, do 1857 roku pasażerów na trasie Tczew – Malbork przewożono dyliżansami





Najpierw linię kolejową. Pierwszą w całych Niemczech linię, między miastamiw Bawarii, oddano do użytku. Zbudował ją król, który zarazem był inicjatorem powstania w okresie 1835-1845 szlaku wodnego między Dunajem a Menem, czyli. W Prusach wybudowano linię Berlin – Poczdam dopiero w 1838 r., a prace przy budowie Pruskiej Kolei Wschodniej, łączącej Berlin z Królewcem, prowadzono w latach 1846-1853, czyli równocześnie z inną inwestycją -(dziś Elbląski).Z powyższego wynika, że w pierwszej połowie XIX w. kolej żelazną uważano raczej za nowinkę techniczną, niż jako alternatywę dla budowy kanałów. Inaczej rzecz się miała w czasach późniejszych, o czym będzie dalej.Dnia 31 sierpnia 1860 roku odbyła się oficjalna inauguracja. Przeprowadzono wówczas próbę pochylni, jednej z czterech wzniesionych w latach 1855-1860. Na uroczystość przybył z Berlina sam minister handlu, przemysłu i robót publicznych. W imieniu władz miejskich Elbląga – jak informowała gazetaw kolejnych wydaniach: z 1 i 3 września 1860 r. – ministra witali nadburmistrz, radny, księgarzi kupiec. Natomiast elbląskich kupców reprezentowali. Minister zatrzymał się w pobliskim pałacu w Słobitach. Odwiedził także posiadłość w Gładyszach i dopiero nazajutrz udał się w podróż do Elbląga, skąd popłynął parowcem do Krynicy Morskiej.Tyle oficjalnej relacji z elbląskiej prasy. Natomiast o kulisach otwarcia pochylni Buczyniec pisała wydawana w Gdańsku przez(nr 696 z 4.09.1860).po godzinie 9.00 przed południem, jak donosiła gdańska gazeta, ministerprzybył do Iławy w celu odbioru nowej drogi wodnej. Towarzyszyli mu, nadprezydent Prowincji Prusy i hrabia, prezydent rejencji kwidzyńskiej. Dostojnych gości przyjmowali przedstawiciele władzz burmistrzemna czele oraz, której przewodniczyłprzemawiając, wspomniał o projekcie kolei żelaznej Toruń – Królewiec i prosiło poparcie tegoż, jako bardzo ważnego dla rozwoju gospodarczego, na co otrzymał oględną odpowiedź, że poparcie będzie, gdy tylko zaistnieją ku temu odpowiednie warunki. W tym miejscu należy przypomnieć, że już w 1856 r. powstałkomitet w celu budowy kolei żelaznej we wschodniopruskiej prowincji. Tego roku też ów komitet wydał publikację na temat projektu linii kolejowej Toruń - Królewiec.Ponadto Springer podniósł sprawę, dla którego. Von der Heydt obiecał tę prośbę przekazać ministrowi wojny, po czym zapytał burmistrza o opłacalność i użyteczność Kanału. Uzyskana opinia zaskoczyła berlińskiego gościa. Usłyszał on bowiem, że przewozy drogą wodną z Iławy są „prowizoryczne”, a ewentualne profity nie zrekompensują utraty garnizonu. Kanał przez sześć do siedmiu miesięcy jest nieczynny, a zbudowanych już koszar, z uwagi na to, iż znajdują się dużo powyżej lustra jeziora nie da się zaadaptować na spichlerze i magazyny.Dyskusję kontynuowano w hotelu Augusta Fasta, gdzie przygotowano śniadanie dla gości. Tu też minister przyjął, właściciel majątku rycerskiego i zarazem landrat powiatu lubawskiego wykorzystał sposobność, by ponowić prośbę dot. realizacji wymienionej wcześniej linii kolejowej. Temat ten podchwycił również, który przedstawił braki i niedostatki w zakresie dróg publicznych, odniósł się do kwestii korzyści i pożytków ze zbudowanego Kanału, a nawet zarzucił władzom państwowym traktowanie Prowincji Pruskiej po macoszemu. Przeciw ostatniemu wątkowi „trochę gorliwie” zaprotestował nadprezydent Eichmann wskazując najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia, w tym oddanie do użytku(w 1857 r. – R. K.), mające wpływ na rozwój Prowincji. Po śniadaniu Jego Ekscelencje wsiadły na świątecznie przystrojony parowiec, by udać się na lustrację nowo zbudowanego Kanału.W maju 1861 r. minister von der Heydt zlecił dyrekcjikierownictwo przy trasowaniu, pracach niwelacyjnych i wykonaniu kosztorysu projektowanej linii. Koszty miały ponosić powiaty, przez które zamierzano kolej przeprowadzić.a 1 grudnia tego roku oficjalnie otwarto linię do Ostródy., skorzystały też inne miasta, ale znaczenie gospodarcze Kanału zaczęło odtąd spadać...