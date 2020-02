Podczas akcji w iławskiej komendzie policji zebrano prawie 7 litrów krwi [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kilkunastu policjantów, pracowników cywilnych z iławskiej komendy a także inne osoby chętne włączyły się do akcji honorowego krwiodawstwa, którą przeprowadzono w czwartek 30 stycznia w KPP Iława. Oddana krew, która jest najcenniejszym i niezastąpionym lekiem trafi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. - Takie akcje mają na celu popularyzowanie honorowego krwiodawstwa - dodaje asp. Joanna Kwiatkowska, oficer prasowy iławskiej policji.

- Krew, składniki krwi i produkty krwiopochodne należą do najczęściej stosowanych środków leczniczych. Policjanci na co dzień obsługujący zdarzenia, w wyniku których poszkodowani potrzebują do życia ten cenny środek leczniczy, rozumieją potrzebę honorowego krwiodawstwa i dlatego też chętnie włączyli się do akcji - tłumaczyKrew zebrana w czwartek trafi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Praktycznie przez cały rok jest duże zapotrzebowanie na ten najcenniejszy i niezastąpiony lek. Chętnych do udziału w akcji było 21 osób, w tymprzekazując w ten sposóbtego najcenniejszego leku.Organizatorem akcji był klub, który od 18 stycznia 2017 r. działa przy Komendzie Powiatowej Policji w Iławie. To dzięki ich wspólnemu zaangażowaniu, chęci przyłączenia się policjantów, a także współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział w Iławie doszło do kolejnej zbiórki tego cennego płynu.- Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. Pamiętaj - oddając krew, ratujesz czyjeś życie - przypomina asp. Kwiatkowska.