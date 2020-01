Lider forBET IV ligi rozpoczął zimowe sparingi. "Niezła gra, jak na początek przygotowań" - mówi trener Tarnowski [ZDJĘCIA, WIDEO]

Po pierwszej połowie było 1:0 dla Concordii, choć mógł być co najmniej remis. Wyrównał z karnego Remigiusz Sobociński, a podwyższył na 2:1 Łukasz Suchocki. Chwilę później rywale wyrównali, ale wyniku nie utrzymali do końca. Tak w skrócie wyglądał pierwszy sparing drużyny trenera Wojciecha Tarnowskiego, w której zabrakło czterech podstawowych nazwisk.

Po sparingu z Concordią Elbląg trener GKS-u Wikielec, Wojciech Tarnowski powiedział dla WikielecTV:

- Chłopcy, którzy dziś zagrali mieli okazje się pokazać, sprawdzaliśmy też dwóch nowych zawodników. Na podsumowanie przyjdzie jeszcze pora. Myślę, że na tle III-ligowej drużyny zaprezentowaliśmy się w miarę korzystanie, nie było widać różnicy poziomów i to przede wszystkim cieszy. Przegraliśmy pierwszą połowę 1:0, gdy przeciwnik oddał jedyny celny strzał na bramkę. My mieliśmy z kolei kilka bardzo dobrych sytuacji, jak nawet taka, gdy nie potrafiliśmy zdobyć gola wychodząc w dwóch napastników na jednego bramkarza. W drugiej połowie karny na Michale Jankowskim i kuriozalna bramka po błędzie bramkarza no i na koniec ładna bramka Tomka Wacławskiego przypieczętowała naszą niezłą grę, jak na początek przygotowań.



Caban - Sz. Jajkowski, Kacperek, Wodzicki, Korzeniewski, Jankowski, M. Jajkowski, Sobociński, Wacławski, Suchocki, Bartkowski,Mazurowski, Turowski, Krajnik, Kucznier, TrojanowskiŁakota – Bukacki, Maciążek, Kotarba, Biedrzycki, Maciejewski, Kopka, Pawłowski, Żukowski, Lenart, Bluma.Szawaryn – Piech, Biedrzycki, Szawara, Lewandowski, Skierkowski, Pelc, Kruczkowski, Żukowski (60 Bluma), Lisiecki, Duda,Do Elbląga nie pojechało trzech podstawowych zawodników:zatrzymały obowiązki szkolne. Z koleinadal przechodzi rehabilitacje po kontuzji. Z drużyną pojechał na sparing, jednak na boisko nie wyszedł z powodu drobnego urazu.GKS przegrywał od 15. minuty za sprawą, ale jeszcze w pierwszej połowie mógł być remis.poszli we dwóch na bramkarza.zdecydował się strzelać, ale bramkarz był górą. – Gdyby strzelił, to by się obronił, ale… – skomentował po meczu kibic GKS-u, który wybrał się na mecz do Elbląga.10 minut po rozpoczęciu drugiej połowy faulowany w polu karnym był. „Jedenastkę” na gola tradycyjnie zamienił. Jesienią w IV lidze Sobociński wykorzystałKilka minut później było już 2:1 dla GKS-u. Testowany zawodnik Jezioraka Iławapressingiem zmusił bramkarza Concordii do błędu i tak zablokował piętą wybijaną piłkę, że ta wpadła do bramki. Niestety, chwilę później było już 2:2, a wyrównałZwycięska bramka padła w 87. minucie i trafiła na konto ekipy trenera. Jankowski w swoim stylu „zakręcił” obrońcą i dośrodkował na głowę Wacławskiego.GKS kolejny sparing rozegraw Iławie.źródło: www.wikielecgks.pl