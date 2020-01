Jeziorak grał pierwszy sparing. Trener Figurski: "Huragan udzielił nam cennej lekcji"

Po sparingu z Huraganem Morąg trener Jezioraka Wojciech Figurski powiedział:

- Różnica klas w sobotnim sparingu była bardzo widoczna, choć akurat uważam, że wynik nie do końca odzwierciedla to co działo się na boisku. Dwie ostatnie bramki straciliśmy w samej końcówce meczu, a sami z kolei nie wykorzystaliśmy dobrych okazji do zdobycia gola. A takie miałem i ja, i Arkadiusz Kuciński. Huragan udzielił nam cennej lekcji, z tego spotkania kontrolnego staramy się jednak wyciągać pozytywy naszej postawy, a tych nie brakowało. Poza tym, trzeba pamiętać, że nie mogłem skorzystać z pięciu ważnych piłkarzy. W całym meczu zagrało aż sześciu juniorów. Skład, który grał przeciwko silnemu trzecioligowcowi z Morąga nie był na pewno składem, który kibice Jezioraka zobaczą na wiosnę. Do tej porażki nie przykładam więc jakiejś większej wagi, wygrywać trzeba w lidze w rundzie rewanżowej. Za tydzień nie rozegramy żadnego sparingu, bo też nie udało się nam znaleźć zastępcy za Sokół Ostróda. Być może w najbliższy weekend rozegramy wewnętrzną gierkę. Za dwa tygodnie wybieramy się natomiast do Mławy na test-mecz z miejscowym MKS-em.



