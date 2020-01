"Gazeta Iławska" za wielkim murem. Pomagaliśmy redaktorom więziennego pisma "Blinda"

"Dobre relacje, życzliwość, wzajemna pomoc i otwartość na potrzeby tych, którym trudniej podać rękę, to klucz owocnej współpracy z instytucjami i specjalistami z rynku lokalnego. W warunkach więziennych wydaje się to być szczególnie cenne.



Fachowa pomoc

Bibliotekę Zakładu Karnego w Iławie, miejsca aktywności zespołu redakcyjnego gazetki więziennej „Blinda” odwiedził 14 stycznia br. szczególny gość. Dziennikarz Mateusz Partyga z Gazety Iławskiej przyjął zaproszenie i odpowiedział na nasz apel o merytoryczne wsparcie gazetki więziennej. Kreatywne warsztaty z dziennikarstwa, podstaw konstrukcji gazety zorganizowano dla osadzonych pracujących na co dzień w bibliotece zakładowej. Od 1 września 2016 osadzeni z inicjatywy wychowawcy ds. biblioteki wzbogacili ofertę biblioteki o kwartalnik, gazetkę wydawaną na terenie Zakładu Karnego w Iławie, przeznaczoną dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.



O prasie od kuchni

Warsztaty prowadzone przez dziennikarza, obok walorów czysto edukacyjnych, miały na celu wzbudzenie kreatywności w zespole odpowiedzialnym za konstrukcję gazetki więziennej. Spotkanie służyło w głównej mierze poznaniu warsztatu pracy dziennikarza, podstaw konstrukcji prasy i funkcjonowania mediów. Fachowe porady, nowe, świeże pomysły i umiejętności zdobyte podczas rozmowy przydatne będą podczas realizacji kolejnych wydań kwartalnika. Doświadczenie, którym podzielił się z nami Mateusz Partyga zaowocuje wzbogaceniem oferty czytelniczej dla osadzonych.



#dziennikarz #twórcza resocjalizacja

Prośba o wsparcie naszej więziennej redakcji spotkała się z pozytywnym odzewem M. Partygi. Zaangażowanie, mobilizująca energia i pasja z jaką dziennikarz naszej lokalnej gazety przekazał wartości merytoryczne, wzbudziła motywację do dalszej działalności zespołu gazetki więziennej. Jesteśmy za to szczególnie wdzięczni, gdyż zależy nam na rozwoju kwartalnika, jak i wzbogacaniu oferty oddziaływań readaptacyjnych. Poszukiwanie nowych środków resocjalizacji to prosta droga do skutecznej readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze, pełnej pomysłów, które pozostaje nam teraz wcielić w życie.

Tekst i zdjęcia: kpt. Magdalena Socha"