Jeziorak wrócił do treningów [WIDEO]. Sprawdź plan zimowych sparingów

Piłkarze Jezioraka Iława, występujący na co dzień w forBET IV lidze, 14 stycznia wrócili do treningów. W okresie przygotowawczym "Jeziorowcy" będą trenować na własnych obiektach, a także rozegrają osiem meczów sparingowych.

Na ten moment plan sparingów Jezioraka prezentuje się następująco:

Na pierwszych zajęciach pojawiło się, w tym dużo młodzieży. Na treningu zabrakło kilku piłkarzy, azakończył grę w Jezioraku. Na zajęciach zabrakło też, którzy byli usprawiedliwieni.Ze względów zdrowotnych nie było równieżprzebywa na testach w, który lideruje w III lidze, ajest na testach w ósmej drużynie III ligi –Przed startem rundy wiosennej sezonu 2019/20 piłkarzy Jezioraka czeka osiem meczów kontrolnych, w tym jeden wyjazdowy (Mława).— Ze względów organizacyjnych niestety, który w tym terminie będzie przebywał na obozie. Trenerpostara się znaleźć zastępcę, jednak nie będzie to łatwe. Większość potencjalnych rywali ma już zajęte terminy — informują redaktorzy portaluKolejną zmianą w zaplanowanych meczach kontrolnych będzie wyjazd do Mławy. To spotkania początkowo miało odbyć się w Iławie.25.01.2020 (sobota) 12:00 Jeziorak Iława – Huragan Morąg07.02.2020 (piątek) 19:00 Jeziorak Iława – Mławianka Mława (wyjazd)15.02.2020 (sobota) 12:00 Jeziorak Iława – Pomezania Malbork22.02.2020 (sobota) 12:00 Jeziorak Iława – Powiśle Dzierzgoń29.02.2020 (sobota) 12:00 Jeziorak Iława – Sparta Brodnica07.03.2020 (sobota) 12:00 Jeziorak Iława – Unia Susz14.03.2020 (sobota) 12:00 Jeziorak Iława – Polonia Lidzbark Warmiński (lub wyjazd)21.03.2020 (sobota) 12:00 Jeziorak Iława – Motor Lubawa (lub wyjazd)Miejsce rozegrania dwóch ostatnich spotkań stoi pod znakiem zapytania. Trener iławian na pewno będzie starał się o grę na boiskach trawiastych.