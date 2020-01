Pobił młotkiem znajomego - nie może się do niego zbliżać

Policyjny dozór, nakaz informowania o wyjeździe, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego – to środki zapobiegawcze zastosowane przez prokuratora wobec mieszkańca powiatu iławskiego. 69-latek dotkliwie pobił swojego znajomego. O dalszym jego losie zdecyduje sąd, grozi mu kara do 5 lat pobawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce w ubiegłym miesiącu, w jednym z mieszkań w gminie Zalewo. Jak ustalili policjanci sprawca przyszedł do znajomego, aby z nim razem spożyć alkohol. Podczas spotkania między mężczyznami doszło do awantury. Kiedy zabrało argumentów słownych sprawca chwycił młotek i dotkliwie pobił swojego znajomego. Pokrzywdzony z licznymi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Policjanci ustalili, że tego przestępstwa dokonał 69–latek. Mężczyzna został już zatrzymany przez funkcjonariuszy i usłyszał zarzut pobicia. Na wniosek policjantów prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Mężczyzna będzie musiał 3 razy w tygodniu meldować się w miejscowej jednostce policji, będzie musiał informować o zamierzonym wyjeździe z podaniem miejsca pobytu i terminu powrotu. Ma również zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 100 m.



69–latek za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.





KPP Iława

