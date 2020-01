Iławska Liga Futsalu zaczyna granie już w sobotę [sprawdź terminarz]

Zawbud Iława ma do rozegrania dwa zaległe mecze ILF, z 9 i 10 kolejki. W najbliższy weekend (11/12 stycznia) obrońcy tytułu mistrzowskiego nadrobią te zaległości, a pierwszy mecz rozegrają już w sobotę.

Sobota 11 stycznia

Niedziela 12 stycznia



1. Zawbud 22 39:15

2. Wikielec 19 46:19

3. FC Domki 19 42:32

4. Libro 17 36:20

5. Gajerek 16 32:22

6. Czarni 10 20:35

7. Cały czas 6 23:49

8. Fizjomasters 1 5:54





1. Kleks Maczka 31 56:17

2. HD Invest 27 46:14

3. Dzieniszewski 22 43:39

4. Afidecor 22 35:38

5. United Chicken 17 31:49

6. Animex 16 33:38

7. Cosa Nostra 15 35:33

8. Galbet 12 23:27

9. DRV 6 23:46

10. Juniorzy GKS 4 24:47



W niedzielę 5 grudnia doszło do ostatniej serii gier, rywalizowały tradycyjnie ekipy z I jak i II ligi. Tym razem zabrakło pierwszoligowego lidera. Drużynagrała w mocno obsadzonym dwudniowym turnieju halowym. Iławianie spisywali się na tyle dobrze, że dotarli aż do ćwierćfinału, gdzie ulegli dopiero ekipie, która wygrała ostatecznie całe rozgrywki.Teraz pora na nadrobienie zaległości Iławskiej Ligi Futsalu. Mecz z 9 kolejkizostanie rozegrany. Następnego dnia z samego rana, o, w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Niepodległości 11 b rozpocznie się kolejny zaległy meczu Zawbudu, tym razem rywalem będzie zespół, a więc drużyna z czołówki tabeli I ligi. Zatem obrońców tytułu mistrzowskiego czekają dwa mecze w ciągu kilkunastu godzin, ale dzień po dniu.Poniżej prezentujemy terminarz rozgrywek I i II ligi ILF oraz tabele.19.30: Fizjomasters Przem-Car — Zawbud Iława8.30 zaległe spotkanie Zawbud - Auto Serwis Sadek Wikielec9:00 Agro Hurt Czarni Rudzienice - Gajerek9:35 Libro Lubawa - Auto Serwis Sadek Wikielec10:10 Agro Hurt Czarni Rudzienice - Zawbud10:45 Fizjomasters Przem-Car - Cały Czas Do Przodu11:20 Gajerek - FC Domki11:55 Auto Serwis Sadek Wikielec - Cały Czas Do Przodu12:30 Libro Lubawa - Zawbud13:05 Fizjomasters Przem-Car - FC Domki13:40 Afidecor Kisielice - United Chicken14:15 DRV - Geodezja Dzieniszewski14:50 United Chicken - HD Invest15:25 Afidecor Kisielice - Geodezja Dzieniszewski16:00 DRV - Galbet16:35 Kleks Maczka - HD Invest17:10 Animex - Juniorzy GKS Wikielec17:45 Kleks Maczka - Cosa Nostra18:20 Animex - Galbet18:55 Juniorzy GKS Wikielec - Cosa Nostra