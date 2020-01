Iławski ratusz rozdzielił kasę na kluby sportowe. Po raz kolejny pieniędzy jest więcej

434 tysiące złotych na działalność na 2020 rok, w tym przede wszystkim na szkolenie dzieci i młodzieży, rozdzielił burmistrz Dawid Kopaczewski na iławskie kluby sportowe. To aż o 42 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.



KASA DLA KLUBÓW SPORTOWYCH Z IŁAWY PRZYZNANA PRZEZ BURMISTRZA NA ROK 2020



ITS Jeziorak Iława, piłka ręczna (młodzieżowa i seniorska): 50 000,00 zł

Dla porównania:

Rok 2019: 50 000,00 zł

Rok 2018: 30 000,00 zł



Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka, lekkoatletyka: 8 000,00 zł

Rok 2019: 8 000,00 zł

Rok 2018: 5 000,00 zł



Akademia piłki nożnej ITS Jeziorak Iława, prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej: 100 000,00 zł

Rok 2019: 100 000,00 zł

Rok 2018: 120 000,00 zł



Seniorzy ITS Jeziorak Iława, prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej: 50 000,00 zł

Rok 2019: 50 000,00 zł

Rok 2018: 35 000,00 zł



UKS Mały Jeziorak Iława, piłka nożna: 50 000,00 zł

Rok 2019: 50 000,00 zł

Rok 2018: 13 000,00 zł



Akademia żeglarska dla seniorów SSW Iława: 4 000,00 zł

Rok 2019: 4 000,00 zł

Rok 2018: 4 000,00 zł



Koszykówka dla dzieci: 12 000,00 zł

Rok 2019: 12 000,00 zł

Rok 2018: 12 000,00 zł



Wir Iława, wioślarstwo, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych: 40 000,00 zł

Rok 2019: 27 000,00 zł

Rok 2018: 30 000,00 zł



Zryw-Volley Iława, siatkówka, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych: 23 000,00 zł

Rok 2019: 20 000,00 zł

Rok 2018: 20 000,00 zł



ITS Jeziorak Iława, tenis stołowy, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych: 10 000,00 zł

Rok 2019: 9 000,00 zł

Rok 2018: 8 000,00 zł



SSW Iława, żeglarstwo, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych: 14 500,00 zł

Rok 2019: 14 500,00 zł

Rok 2018: 14 500,00 zł



Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych: 10 000,00 zł

2019: 0 zł

2018: 0 zł



Wir Iława, klub wioślarski (sekcja smoczych łodzi Drakens Iława): 19 000,00 zł

2019: 0 zł

2018: 0 zł



Iławski Klub Kyokushin Karate: 4 000,00 zł

Rok 2019: 2 000,00 zł

Rok 2018: 4 000,00 zł



ITS Jeziorak Iława, sekcja sportów walki: 5 500,00 zł

Rok 2019: 5 500,00 zł

Rok 2018: 5 500,00 zł



SSP Orka Iława, sekcja pływacka: 10 000,00 zł

Rok 2019: 10 000,00 zł

Rok 2018: 9 000,00 zł



Towarzystwo Tańca Sportowego "Gracja": 5 000,00 zł

Rok 2019: 5 000,00 zł

Rok 2018: 7 000,00 zł



Morena Iława: 1 500,00 zł

Rok 2019: 1 500,00 zł

Rok 2018: 2 500,00 zł



LOK Iława: 1 500,00 zł

Rok 2019: 1 500,00 zł

Rok 2018: 3 500,00 zł



Iławski Klub Morsów "Lodowaci": 2 000,00 zł

Rok 2019: 2 000,00 zł

Rok 2018: 1 000,00 zł



Arrachion Iława, sporty walki: 4 000,00 zł

Rok 2019: 3 000,00 zł

Rok 2018: 0,00 zł



SSP Orka Iława, triathlon: 10 000,00 zł

Rok 2019: 10 000,00 zł

Rok 2018: 0,00 zł



Tendencję wzrostową jeśli chodzi o środki finansowe przeznaczane przez urząd miasta w Iławie na kluby sportowe można z resztą zaobserwować już od kilku lat. Na przykładratusz na ich działalność dałbyło toTeraz cała pula kasowa znowu wzrosła i wyniosła wspomniane wcześniej. Sport dla iławian i dla Iławy od zawsze był (bardzo) ważny, z czego zdaje sobie sprawę burmistrz— Proszę zauważyć, że w związku z trudną sytuacją budżetową w 2020 roku, także bliskich nam geograficznie,. U nas dzieje się odwrotnie, bo wiemy, jak. W tym roku ponownie udało się nam zwiększyć ilość złotówek przeznaczonych na sport — mówi burmistrz Iławy.— Przy rozdzielaniu pieniędzy na kluby sportowe nie patrzymy więc na to, czy dany klub ma półki wypełnione pucharami i medalami, czy jego zawodniczki i zawodnicy odnoszą sukcesy, tylko na to, że w ogóle działają a poprzez swoje funkcjonowanie, często jeszcze dzieci. I to jestklubów sportowych: stworzyć dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju fizycznego, uczenia się życia w grupie, poznawania nowych ludzi i miejsc. Kluby sportowe powinny aktywizować społeczeństwo i odciągać je od zjawisk złych, niepożądanych — dodaje Dawid Kopaczewski.— Przysłowioweitp. to także zadanie miasta i klubów sportowych. Chyba jeszcze ważniejsze, niż wyniki, które przyjdą w przyszłości lub nie. A efekty takiego podejścia będziemy mogli zaobserwować za kilka, może kilkanaście lat, gdy — mam nadzieję — będziemy żyć w coraz zdrowszym społeczeństwie. To z kolei wpłynie już na oszczędności, na przykład jeśli chodzi o szeroko pojętą służbę zdrowia — zauważa burmistrz, który jednak co roku staje przed niełatwym zadaniem.Nie sposób bowiem tak rozdzielić pieniądze, aby każdy był zadowolony. Zawsze pojawi się klub, który będzie oczekiwał większych subwencji ze strony samorządu. I pewnie będzie miał racjonalne argumenty na poparcie swoich żądań.— Przy przyznawaniu przez miasto Iława środków finansowych na sport, robimy to uznaniowo, a kierujemy się wówczas przede wszystkim kryterium ilości osób trenujących w danym stowarzyszeniu czy klubie — wyjaśnia Kopaczewski.No właśnie — wiemy, że po ogłoszeniu podziału kasy na kluby sportowe na 2020 rok od razu pojawiły się opinie ze strony niektórych środowisk, że. Zgadza się: kluby piłkarskie przy podziale środków zgarnęłytego finansowego tortu (200 tys. zł), jednak trzeba pamiętać, że wtrenujeŻadna inna dyscyplina (nie tylko w Iławie) nie ma tylu sportowych adeptów.Poniżej prezentujemy podział pieniędzy z UM Iława na kluby sportowe w 2020 roku. Dla porównania, podajemy także kwoty z lat 2018 i 2019 (podajemy kwoty pierwotne, bez uwzględnienia ewentualnych dodatkowych dofinansowań w trakcie roku).Oczywiście, nakłaniamy tradycyjnie do dzielenia się w komentarzach swoimi opiniami na temat rozdziału tego finansowego, sportowego tortu.