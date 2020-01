Zacznij przygodę z piłką ręczną! Jeziorak zaprasza na treningi

Piłka ręczna w Iławie to nie tylko występująca w II lidze drużyna seniorów. Od dłuższego już czasu to także grupy młodzieżowe: junior młodszy, młodzik oraz najmłodsza grupa naborowa. Iławski klub sam musi zadbać o narybek i kolejne pokolenia zawodników.

— Mijają właśnieodkąd nasz klub rozpoczął w Iławie intensywny rozwój piłki ręcznej wśród dzieci. Obecnie w rozgrywkach ligi województwa warmińsko-mazurskiego występują nasze cztery drużyny: grupa pozytywna, dzieci, młodzik i junior młodszy — wymienia, dyrektor sportowy sekcji piłki ręcznej w iławskim— Co roku na treningi przychodzi, co bardzo nas cieszy i sprawia, że chcemy dalej rozwijać system szkolenia młodzieży w naszym mieście. W niedalekiej przyszłości liczymy na dobre wyniki naszych młodych zawodników, którzy już niedługo zastąpią naszych seniorów. Nasi trenerzy to doskonali fachowcy, którzy wytrenowali już wielu bardzo dobrych zawodników a są to:— dodaje Kapciński, który zachęca wszystkich do rozpoczęcia trenowania piłki ręcznej w Jezioraku.— Zainteresowanych proszę o kontakt z naszymi trenerami. Dziękuję każdemu, kto dołożył się do naszego sukcesu, władzom naszego miasta, sponsorom, zawodnikom, trenerom i kibicom za wspieranie naszego klubu — mówi dyrektor sportowy sekcji szczypiorniaka.— Piłka ręczna to jeden ze sportów, który. Kończyny dolne potrzebne są do wykonania dużej ilości sprintów, zwodów i skoków. Kończyny górne muszą być precyzyjne, a zarazem silne przy rzucie — to już słowa, wiceprezesa ds. piłki ręcznej w Jezioraku, a jednocześnie zawodnika II-ligowej drużyny z Iławy.— Wzrok musi pracować szybko i precyzyjnie.i w bardzo krótkim czasie podejmować właściwe decyzje na małej przestrzeni, oprócz tego musi pamiętać mnóstwo zagrywek nakreślonych przez trenera. Jeżeli zagrywka nie idzie po naszej myśli, bo przeciwnik zmienił styl obrony, to musi szukać nowego rozwiązania, przy tym. A nie od dziś wiadomo, żezawodnika również w życiu codziennym. Dobrze skoordynowane ciało, szybko i kreatywnie myślący mózg, charakter twardego wojownika również w życiu — to teraz rodzicu zadaj sobie pytanie: na jaki sport zapisać swoje dziecko?!— dodaje Łukasz Kamiński.— poniedziałek i środa, godz. 17.30, miejsce: hala widowiskowo-sportowa w Iławie (ul. Niepodległości 11 b)— czwartek, godz. 16.00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 w Iławie (ul. Wiejska 11)poniedziałek, wtorek oraz czwartek, godz. 16.00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 w Iławie (ul. Wiejska 11)wtorek i czwartek, godz. 18.00, miejsce: hala widowiskowo-sportowa w Iławie (ul. Niepodległości 11 b)