Schował amfetaminę do zamrażalnika

Iławscy policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców gminy Susz może posiadać narkotyki. Pojechali na miejsce, gdzie zastali 26–latka. Po przeszukania mieszkania odkryli biały proszek.

Kara do 3 lat pozbawienia wolności grozi mieszkańcowi gminy Susz. Mężczyzna posiadał narkotyki, kiedy zatrzymali go policjanci. Teraz 26–latek ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.

Iławscy policjanci wydziału kryminalnego ustalili, że jeden z mieszkańców gminy Susz może posiadać narkotyki. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, gdzie zastali 26–latka. Mundurowi przeprowadzili czynności, w tym przeszukali jego miejsce zamieszkania. Okazało się, że mieszkaniec gminy Susz w zamrażalniku ukrył woreczek strunowy z zawartością w postaci białego proszku. Badanie narkotestem wskazało, że jest to amfetamina. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu.

W myśl Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii art. 62. 1. Mówi, że „Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat”.



