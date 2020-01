Suska Liga Futsalu wychodzi na ostatnią prostą. Komu mistrzostwo?

W sobotę (4 stycznia) rozegrano noworoczną 9 i 10 kolejkę Suskiej Ligi Futsalu. W hali Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II rozpoczęto rundę rewanżową. Ta seria obfitowała przede wszystkim w dużą ilość zdobytych bramek.



1. Flashcars 30 66:14

2. Błękitni 25 30:8

3. Paszynin 23 48:9

4. Moto Trans 15 32:24

5. Prabuty 13 32:32

6. Orzeł 11 14:16

7. Castel Gandolfo 11 30:39

8. Zwykłe Chłopaki 9 19:42

9. Heros 4 12:47

10. Jawty Wlk. 3 8:60



Dwa zespołyorazstrzeliły łącznie ażNajbliższa kolejka, która odbędzie sięmoże przynieść rozstrzygnięcia jeśli chodzi o pierwszą trójkę. Zapowiadają się zatem ciekawe spotkania, a ich rozkład można zobaczyć niżej.Najlepszym zawodnikiem 9 i 10 kolejki został wybrany. Przy następnej kolejce odbierze nagrodę ufundowaną przez Sklep Mobilek - Części Samochodowe.Orzeł Ulnowo — Moto Trans 1:1Jawty Wielkie — Paszynin Auto Centrum Susz 0:8Heros Kisielice — Orzeł Ulnowo 0:2Zwykłe Chłopaki — Futsal Prabuty 1:4Jawty Wielkie — Błękitni SarnaAgro 0:3Paszynin Auto Centrum Susz — Futsal Prabuty 9:0AS Castel Gandolfo — Flashcars 4:12Zwykłe Chłopaki — Moto Trans 3:1Błękitni SarnaAgro — AS Castel Gandolfo 3:0Flashcars — Heros Kisielice 11:015:00 Flashcars – Jawty Wielkie15:30 Paszynin Auto Centrum Susz – Moto Trans16:00 Błękitni SarnaAgro – Flashcars16:30 Jawty Wielkie – Orzeł Ulnowo17:00 Paszynin Auto Centrum Susz – Błękitni SarnaAgro17:30 Futsal Prabuty – Moto Trans18:00 Heros Kisielice – Zwykłe Chłopaki18:30 AS Castel Gandolfo – Orzeł Ulnowo19:00 Heros Kisielice – Futsal Prabuty19:30 Zwykłe Chłopaki – AS Castel Gandolfo