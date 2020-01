WOŚP 2020: Wylicytuj pakiet startowy Iławskiego Półmaratonu i... nagrodę niespodziankę!

Zapraszamy w niedzielę 12 stycznia od godziny 16.00 do kinoteatru Pasja w Iławie na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do wylicytowanie będzie m.in. pakiet startowy NR1 jubileuszowej X edycji Iławskiego Półmaratonu La Rive.

— Osoba, która wygra licytację otrzyma od nas darmowy pakiet startowy, pamiątkową koszulkę oraz nagrodę niespodziankę, którą odbierze 6 września wraz z pakietem startowym. W ubiegłym roku był to pierścionek z brylantem — mówi dyrektor Iławskiego Półmaratonu Paweł Hofman.



— Co organizatorzy w tym roku przygotują, nie wiem sam — mówi Krzysztof Wacławski, trener sportowców, w tym lekkoatletów w grupie OrkaMasters Iława. — Paweł jest moim starym przyjacielem, ale nie chciał zdradzić szczegółów. Wiem na pewno, że nagrody w tym roku, podobnie jak w poprzednich edycjach, zaskoczą! — dodaje Wacławski.



To właśnie Paweł Hofman i Krzysztof Wacławski w imieniu organizatorów X Iławskiego Półmaratonu, który w tym roku będzie po raz trzeci rozgrywany w formule Grand Prix (Grudziądz, Ostróda, Iława) zapraszają biegowych przyjaciół i sympatyków imprezy do udziału w licytacji, którą poprowadzą Tomasz Woźniak i Dariusz Paczkowski.



Uwaga! Wylicytowany numer startowy 1 można przekazać za wiedzą organizatora wskazanej osobie.



zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl