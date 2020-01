Poszukują sprawcy śmiertelnego potrącenia psa

Iławski odział Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt poszukuje sprawcy śmiertelnego potrącenia psa. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę około południa.

Za pośrednictwem portalu Facebook OTOZ Animals w Iławie poszukuje sprawcy śmiertelnego potrącenia psa. Do zdarzenia doszło w niedzielę około południa na Lipowym Dworze w Iławie.

- Poszukujemy sprawcy! Wczoraj po godzinie 13 została potrącona suczka, która nie przeżyła wypadku. Niestety nie udało się jej pomóc. "Człowiek", który ją potrącił uciekł nie udzielając jej żadnej pomocy - czytamy w komunikacie. - Zdarzenie miało miejsce na Lipowym Dworze. Wiemy że samochód był koloru srebrnego. Może ktoś jeszcze był świadkiem wypadku? Przypominamy, co grozi za nie udzielenie pomocy! " W przypadku uczestnictwa w kolizji drogowej z udziałem zwierzęcia, w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Następnie istnieje obowiązek udzielenia pomocy ofierze. Zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, jest on skierowany do wszystkich kierowców, którzy je potrącą. Naruszenie nakazu, stosownie do treści art. 37 ust. 1 tej samej ustawy, stanowi wykroczenie. Przewidziana jest za nie kara aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni lub grzywny od 20 do 5.000 złotych. Sprawca wykroczenia powinien liczyć się też z środkiem karnym, w postaci nawiązki w wysokości do 1000 złotych na cel związany z ochroną zwierząt - czytamy.



