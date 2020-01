PRZEWODNIK PO BIEGANIU|| Dbaj o siebie i się badaj. Nie czekaj, aż będzie za późno...

Jeden z wielu moich startów. Połówka dystansu za mną. To była ostatnia informacja docierająca do mnie. Nagle odcięło mi prąd. Moją metą okazał się SOR. Lekarze powiedzieli mi, że miałem szczęście. Niedotlenienie będące skutkiem niezaleczonego przeziębienia długo będę pamiętał.



To nie bieganie, a dzika potrzeba rozwijającej się w nas rywalizacji na potrzeby socjalmedialnej aktywności czasami nami tarmosi. Jeżeli zauważymy te zależności, zostaniemy otoczeni ochronnym murem.





Sami siebie oszukujemy, nie słyszymy swojego wnętrza i uwag tych, bardziej spokojnych - nauczonych na własnych błędach.





Swój pierwszy maraton, jeśli masz na niego apetyt - skonsumuj po kilku latach, a nie miesiącach biegania. Dojrzej do niego z pełną świadomością walki w spełnieniu tego. A na pewno da ci to ogromną satysfakcję z ukończenia. Zalicz wcześniej połówki w kilku ilościach, też z rozwagą 2-3 lat doświadczeń wcześniejszych treningów. Wcześniej sprawdź się na 5-10 km.



Znam ten przypadek. Słyszałem o wielu podobnych. Zastanawiam się wtedy, czy to, co robimy, jest bezpieczne?Bieganie to obowiązek pracy i wypoczynku. Również rozsądku wynikającego z nabywanych wraz ze stażem doświadczeń. Nauki na cudzych niestety czasami tragicznych błędach. Jeżeli człowiek jest zdrowy, to może biegać. Trudno to kwestionować. Zdrowie ma jednak wiele przestrzeni, które powinniśmy oceniać. Bieganie to potrzeba równowagi i zrozumienia wielu stron. A tych przybywa z każdym treningowym dniem.Nie tylko sprawność krążeniowo- oddechowa jest najważniejsza w ocenie możliwości. Również oczekiwania dotyczące stawianych sobie celów powinny podlegać osądowi, aby nas chronić przed sobą samym.Tak - to my sami dla siebie stwarzamy największe zagrożenie. To nie bieganie, a brawura w nim szkodzi. To nie bieganie, a nieprzestrzeganie podstawowych zasad dotyczących jego intensywności jest groźne.Biegam od półwiecza i nie ma roku w ostatnich dziesięcioleciach, abym nie robił sobie bardzo dokładnego przeglądu lekarskiego. Dokonuję korekty obciążeń treningowych przyswajalnych z wiekiem. Wiekiem, który zaskakuje mnie podpowiedziami jak sobie radzić z błędami, od których nie jestem wolny.Najbardziej niepokojące w tragicznych informacjach z tras maratonów jest to, że dotyczą one stosunkowo młodych ludzi. Starsi zawodnicy – amatorzy, mają inna historię młodości, inne motywacje i powody. Mają przede wszystkim spokój w podążaniu do mety.Wiemy i godzimy się z nieuchronnością naszego trwania, ale nie powinniśmy godzić się z wieloma dotyczącymi biegania czy udziału w imprezach sportowych zachowaniami. Korona maratonów w rok to królewska niefrasobliwość, a nie powód do dumy z powodu pokonania królewskiego dystansu. Takie możliwości ma niewielu w nas – naprawdę niewielu czujących dystans i siebie w ultra.Dlaczego tak się dzieje? Na pewno jedną z przyczyn jest endorfinowa pułapka, którą na siebie zastawiamy. Nagle stajemy się od tej potrzeby uzależnieni. To narkotyczny nałóg, niebezpieczny, napędzający nasze zachowania, prowokujący błędy. Już, natychmiast, na skróty - byle zaliczyć wymarzone dystanse startowe. I najczęściej nam się to udaje.Brak tej rozwagi przynosi tragiczne informacje. Te zdarzenia dotyczą nie tylko polskich imprez. Tak się dzieje na całym świecie. Jesteśmy ludźmi i popełniamy takie same błędy. Mamy takie same niedoróbki ustrojowe stwarzające ryzyko podczas wysiłku.Serce, cudowny narząd, może nas zawieść w katorżniczej pracy maratonu. Spokojnie w słodkim lenistwie naszego trwania 5-6 litrów krwi na minutę musi pompować do układu, w biegu 4-krotnie zwiększa swoje wysiłki, aby nas w nim wspomagać. Podczas startu to nawet 30-40 litrów przepływu przez nie w czasie minuty. Mnożąc to przez 3-5 godzinny wysiłek maratonu, to cysterna nawet o 10000- litrowej pojemności.Czy nasza pompa jest gotowa na ten wysiłek? A może jest troszkę przegrzana przez brak odpoczynku po poprzednich startach?... Pamiętajmy, że musi w ciągu życia przetransportować 175 milionów litrów krwi w 2.5 miliardach uderzeń. Sprawdźmy więc jej sprawność w medycznej diagnozie. Mamy do tego prawo należne ustawą, które powinno być świadomym obowiązkiem.Hipogikemia i odwodnienie, niedotlenienie, brak mikroelementów w organizmie - to główne przyczyny zasłabnięcia podczas biegu. To smutny widok wywołujący konsternację wśród kibiców i biegaczy.Kontrolujmy i wyczuwajmy potrzeby w czasie startu czy treningu. Uczmy się czucia własnego wnętrza, zabezpieczajmy support podczas startów, ale też nie przesadzajmy w tym. Wspomaganie się odżywkami, pobudzanie w startach różnymi cudami w momentach w których możemy mieć podwyższone na skutek emocji ciśnienie, to balansowanie na linie. Masz być gotowy do zmierzenia się z maratonem wewnątrzustrojowo, a nie być napędzany emocjami. Ruszę, a później - jakoś to będzie. To zła myśl. To nr alarmowy.Budź w sobie potrzeby powoli, naturalnie. Wsłuchuj się w nie. To najlepsza podpowiedź. Już nie jesteś tylko kowalem, ale również biegaczem swojego losu.Za tydzień – powieź, niewidzialna siatka wewnętrznej kontroli.