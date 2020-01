Powrót straży miejskiej? Kontynuacja Lotniczej Majówki? Strefy płatnego parkowania? [SONDA]

Podczas głosowania na projekty Iławskiego Budżetu Obywatelskiego można było wypełnić dodatkową sondę, w której mieszkańcy Iławy wyrażali swoją opinię na temat powrotu straży miejskiej, przyszłości Lotniczej Majówki oraz stworzenia stref płatnego parkowania.

W naszym odczuciu ankieta ta powinna być nie mniej ważna (jak nie ważniejsza) od samego głosowania na projekty IBO. Pytania dotyczyły istotnych, strategicznych wręcz kwestii (także jeśli chodzi o miejski budżet).- Przy okazji głosowania zachęcaliśmy do udziału w dobrowolnej ankiecie. Chcieliśmy poznać opinie mieszkańców w sprawie ponownego powołania w Iławie straży miejskiej, organizacji Lotniczej Majówki oraz wprowadzenia stref płatnego parkowania w mieście – tłumaczyli we wstępie swej ankiety urzędnicy z iławskiego ratusza.- Często pojawiają się pytania o przywrócenie straży miejskiej w Iławie. Wiąże się to niewątpliwie z dużymi kosztami, a przy tym trzeba wiedzieć, że straż miejska może funkcjonować w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Z ustawy tej jasno wynika jakie upoważnienia i obowiązki posiadają funkcjonariusze straży miejskiej. Oznacza to, że nie można dobrowolnie wybierać dla nich zakresu czynności, gdyż te już są jasno określone – tłumaczyli autorzy ankiety.Jak już wspomnieliśmy, wśród pytań było również to dotyczące Lotniczej Majówki.- Dotychczas odbyły się trzy edycje tego wydarzenia, na którym w Iławie gościliśmy zarówno pilotów krajowych, jak i zagranicznych, cywilnych i wojskowych. Faktem są wysokie koszty ponoszone przez miasto. Każdorazowo to ok. 500 tys. zł. Jest również faktem, że jest to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych imprez nie tylko w regionie, ale i w całym kraju. Jest to marka, która promuje Iławę w najlepszym okresie turystycznym, czyli jeszcze przed sezonem wakacyjnym – czytamy w opisie.- Ta ankieta jest swego rodzaju. Jej wyniki nie będą – póki co – wiążące, jednak dadzą nam obraz tego, co społeczeństwo Iławy myśli o tych zagadnieniach – mówił podczas dzisiejszej rozmowy z nami, burmistrz Iławy.Poniżej prezentujemy ankietowe pytania i odpowiedzi (mają identyczną treść, jak w ankiecie UM Iława), dajemy także możliwość zagłosowania. Jakie macie zdanie na temat straży miejskiej, Lotniczej Majówki i stref płatnego parkowania w Iławie? Głosujcie.