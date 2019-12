Dziś okaże się, na co miasto wyda 250 tysięcy zł

Dziś ogłoszenie wyników głosowania w Iławskim Budżecie Obywatelskim.

W tegorocznym budżecie obywatelskim do wykorzystania jest 250 tysięcy zł. Z tego 200 tysięcy na projekty tzw. twarde, inwestycyjne, a 50 tysięcy - na miękkie, typu warsztaty, szkolenia, imprezy. Można było głosować przez 2 dni. Do wyboru było 14 projektów: wybieg dla psów, rozwój żeglarstwa regatowego, budowa pomnika Pana Samochodzika, żeglarskie przedszkole, gimnastyka z elementami jogi, butelkomat, spektakl teatralny, przyczepa do transportu optymistek i pontonu, Dwie Wyspy. Wyspa Wirtualnej Rzeczywistości i Wyspa Relaksu, cykl szkoleń dla rodziców sportowców, sensoryczno-naukowy plac zabaw, jubileusz Jezioraka Iława, lekkoatletyczny sprzęt sportowy, eko-ławki.

Można było przyznać 5, 4, 3, 2 lub jeden punkt - na jeden lub kilka projektów. Ogłoszenie wyników jeszcze dziś (30 grudnia 2019 r.).



Edyta Kocyła-Pawłowska

e.kocyla@gazetaolsztynska.pl