Iławska Liga Futsalu rozpoczęła rundę rewanżową [WYNIKI, TABELE, ZDJĘCIA]

Za nami pierwsza runda rozgrywek 2019/20 Iławskiej Ligi Futsalu. Spotkania rozgrywane są w niedziele, tradycyjnie w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Niepodległości 11b.



Uwaga! W związku z przełożeniem dwóch spotkań przez drużynę Zawbudu w dniu 05.01.2020 r. zmianie uległy godziny rozpoczęcia spotkań w tym dniu, szczegóły poniżej.





1. Zawbud 22 39:15

2. Wikielec 16 43:19

3. FC Domki 16 33:24

4. Libro 14 32:17

5. Gajerek 10 20:22

6. Czarni 10 18:27

7. Cały Czas 3 18:36

8. Fizjomasters 1 5:50





1. Kleks Maczka 25 43:13

2. HD Invest 23 42:13

3. Afidecor 19 27:30

4. Geodezja 18 32:21

5. United Chicken 16 29:39

6. Cosa Nostra 13 28:26

7. Animex 13 28:32

8. Galbet 10 20:24

9. DRV 6 20:40

10. Juniorzy GKS 3 22:42



W ostatnim czasie pojawiały się opinie, że rozgrywkistraciły w porównaniu z sezonami sprzed kilku lat na poziomie, atrakcyjności i uroku. Kto był jednak wczoraj (niedziela 29 grudnia) w hali miejskiej nad Małym Jeziorakiem, ten mógł odnieść nieco inne wrażenie. Iławska halówka (nadal) ma się dobrze, nie tylko jeśli chodzi o rozgrywki I ligi — w tym sezonie utworzono, jak to było w latach poprzednich.Na pierwszym miejscu w wyższej klasie i jednocześnie na dobrej drodze do obrony tytułu mistrzowskiego jest, który wczoraj ugrał cztery punkty w meczach z wymagającymi rywalami. Najpierw pokonał, z dużą dozą szczęścia, co nawet po spotkaniu przyznał założyciel drużyny, ekipę(4:3), a więc ekipę, z którą wygrał w finale poprzednich rozgrywek ILF.Następnie zremisował z. W tym meczu emocje były do dosłownie ostatniej syreny, zarówno Zawbud jak i Gajerek miał dobre okazje do przechylenia szali zwycięstwa na swoją korzyść. Gajerek z opresji trzykrotnie ratowany był udanymi interwencjami bramkarza(a w pierwszej połowie skutecznie bramki strzegł), byłym mistrzom ILF brakowało jednak skuteczności pod bramką Zawbudu i zakończyło się na remisie 1:1.W kolejnym meczu Gajerek pokonał bijącą się o mistrza ekipę(5:3). We wcześniejszym spotkaniu drużyna z Wikielca wygrała aż 12:0 z— i jak tu stwierdzić, że iławska halówka jest nudna?W drugiej lidze na prowadzeniu jest zespół, który w niedzielę dołożył do swojego dorobku kolejne sześć punktów.Zawbud — FC Domki 4:3Agro Hurt Czarni Rudzienice — Fizjomasters Przem-Car 1:1Gajerek — Zawbud 1:1Libro Lubawa — FC Domki 1:2Fizjomasters Przem-Car — Auto Serwis Sadek Wikielec 0:12Agro Hurt Czarni Rudzienice — Cały Czas Do Przodu 5:1Gajerek — Auto Serwis Sadek Wikielec 5:3Libro Lubawa — Cały Czas Do Przodu 10:4Geodezja Dzieniszewski — United Chicken 5:4HD Invest — DRV 5:1Galbet — United Chicken 0:1HD Invest — Geodezja Dzieniszewski 5:1Galbet — Kleks Maczka 2:3Cosa Nostra — DRV 2:1Afidecor Kisielice — Animex 4:2Juniorzy GKS Wikielec — Kleks Maczka 2:6Cosa Nostra — Animex 7:2Afidecor Kisielice — Juniorzy GKS Wikielec 3:1UWAGA! W związku z przełożeniem dwóch spotkań przez drużynę Zawbudu w dniu 05.01.2020 r. zmianie uległy godziny rozpoczęcia spotkań w tym dniu. Grafik gier w tym dniu wygląda następująco:VI termin - 05.01.20209:00 Gajerek — Cały Czas Do Przodu9:35 Fizjomasters Przem-Car — Libro Lubawa10:10 Agro Hurt Czarni Rudzienice — FC Domki10:45 Libro Lubawa — Gajerek11:20 FC Domki — Cały Czas Do Przodu11:55 Agro Hurt Czarni Rudzienice — Auto Serwis Sadek Wikielec12:30 Afidecor Kisielice — Kleks Maczka13:05 Animex — DRV13:40 Kleks Maczka — United Chicken14:15 Afidecor Kisielice — DRV14:50 Animex — Geodezja Dzieniszewski15:25 Juniorzy GKS Wikielec — United Chicken16:00 Cosa Nostra — Galbet16:35 Juniorzy GKS Wikielec — Hd Invest17:10 Cosa Nostra — Geodezja Dzieniszewski17:45 Galbet — Hd Invest