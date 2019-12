Piłkarze Jezioraka wygrali halowy turniej w Lidzbarku Warmińskim

W dobrym stylu rok 2019 kończą piłkarze iławskiego klubu. W sobotę (28 grudnia) Jeziorak zwyciężył w II Turnieju Świąteczno-Noworocznym o Puchar Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Były to rozgrywki międzynarodowe – do Lidzbarka przyjechały także dwie drużyny z Niemiec i Rosji (obwód kaliningradzki).

W turnieju miało wystąpić 12 zespołów, jednak ostatecznie grało 11 ekip. Na granicy rosyjsko-polskiej zepsuł się autokar wiozący do Lidzbarka drużynę Baltiki Kaliningrad. Z zagranicznych ekip mieliśmy zatem FC Blauberen z Niemiec (kadra w większości stworzona przez Polaków) oraz Zapad Kaliningrad.



Dziesięć drużyn podzielono na dwie grupy, których klasyfikacje końcowe ustalały pary 1/4 finału turnieju. Iławianie w swojej grupie przegrali tylko raz, na inaugurację grupowych zmagań doznali porażki z Orlętami Rema Reszel 0:1. Potem były już wygrane ze Stomilem Olsztyn (5:1), Granicą Kętrzyn (2:0), remis 1:1 z jedną z drużyn Polonii Lidzbark Warmiński a na koniec zwycięstwo (1:0) z niemieckim FC Blauberen.



- W ćwierćfinale 5:2 pokonaliśmy Fortunę Gągławki, a następnie w półfinale wygraliśmy z Zapadem Kaliningrad 3:1 – relacjonuje Kamil Jędrzejewski, który wrócił do Jezioraka na ten jeden turniej. Bramkarz z Iławy miał zresztą spory udział w wygraniu całych rozgrywek.



W finale drużyna trenera Wojciecha Figurskiego walczyła o puchar burmistrza Lidzbarka z III-ligową Concordią Elbląg. Rywale Jezioraka dwukrotnie prowadzili w tym meczu różnicą dwóch bramek (0:2 i 1:3), jednak Jeziorak doprowadził do remisu. O zwycięstwie decydowały rzuty karne, które na swoją korzyść rozstrzygnęli iławianie. W wojnie nerwów wygrali 3:1, a jeden ze strzałów piłkarzy Concordii wybronił Jędrzejewski.



JEZIORAK: Kamil Jędrzejewski – Paweł Kolcz, Paweł Sagan, Łukasz Święty, Dawid Kowalski, Łukasz Suchocki, Arkadiusz Kuciński, Daniel Madej, Remigiusz Parulis,

