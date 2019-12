Siatkarskie święto w Iławie! Tłumy kibiców na meczu Indykpol AZS Olsztyn – Tunezja [WIDEO, ZDJĘCIA]

Prawie tysiąc osób obserwowało zmagania Indykpolu AZS Olsztyn z pierwszą reprezentacją Tunezji. Dokładnie sprzedano 917 biletów. W piątek (27.12) trybuny hali widowiskowo-sportowej w Iławie, jak rzadko kiedy w ostatnich latach podczas imprezy sportowej, zapełniły się po brzegi!



Indykpol AZS Olsztyn - Tunezja 2:3 (25:20, 26:24, 21:25, 22:25, 15:17)

INDYKPOL: Woicki, Poręba (13), Pietraszko (11), Sokołowski (8), Żaliński (23), Kapica (20), Żurek (libero) oraz Kowalski, Mika

TUNEZJA: Aguerbi (5), Ben Slimene (5), Karamosli (17), Nagga (4), Moalla (17), Mbarki (3), Saddem (libero) oraz Karamosli (8), Ayache (4), Bongui (11), Ben Tara (8),

statystyki za: www.indykpolazs.pl



Tuż po wejściu do hali miejskiej spotkaliśmyo. Uśmiech i kciuk w górze dają nam od razu odpowiedź na pytanie, czy dyrektorjest zadowolony z frekwencji na meczu drużyny z PlusLigi z reprezentacją Tunezji. Zresztą, jak może być niezadowolony? Na pojedynek zorganizowany w dość niepewnym terminie (za taki może uchodzić czas między świętami a sylwestrem) przyszło i przyjechało mnóstwo kibiców, także z Olsztyna.Cena za bilet była symboliczna (), jednak w przeszłości w Iławie i takie promocje nie spotykały się z jakimś specjalnie dobrym odbiorem, choć akurat na meczach Indykpolu AZS, który nad Jeziorakiem gra praktycznie co rok, trybuny nigdy nie świeciły pustkami. Tym razem Akademicy z Olsztyna za rywala mieli, która przygotowuje się właśnie do turnieju eliminacyjnego na igrzyska olimpijskie w 2020 roku. W dniach 6-12 stycznia wTunezyjczycy powalczą o bilety do Tokio z zespołem gospodarzy a także zOlsztynianie są w trakcie sezonu – aktualnie zajmują szóste miejsce w tabeli PlusLigi. W Iławie nie mogli zagrać m.in. Holenderi Irańczyk, którzy – podobnie jak Tunezyjczycy – przygotowują się ze swoimi drużynami narodowymi do turniejów kwalifikacyjnych IO 2020. Nie wystąpił także, Czech wraca do pełni zdrowia po kontuzji łydki.>>> Dwa pierwsze sety piątkowego sparingu należały do olsztynian, jednak o ile w pierwszym wygrana przyszła dość łatwo, o tyle w kolejnym już takiego spacerku nie było (wygrana na przewagę). Set trzeci, a także czwarty i ostatni należały już do rozpędzonych siatkarzy z Tunezji.Dziś kolejny mecz kontrolny Indykpolu z kadrą kraju z północnej Afryki, jednak pojedynek, który odbędzie w hali w olsztyńskim Kortowie, będzie zamknięty dla publiczności. Trzecia odsłona międzynarodowego trójmeczu towarzyskiego będzie miała miejscei na ten pojedynek kibice już będą mogli wejść, początek o