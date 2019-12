31-latek okradał domy i w końcu wpadł. Grozi mu do 10 lat więzienia

Kara do 10 lat pozbawienia wolności grozi mieszkańcowi Zalewa. Mężczyzna włamywał się do domów na terenie tego miasta jak i gminy, skąd kradł wartościowe przedmioty m.in. agregat, piecyk czy biżuterię. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Policjanci z posterunku w Zalewie prowadzili postępowania dotyczące kradzieży z włamaniem do jednego z domków letniskowych na terenie gminy Zalewo. W trakcie czynności ustalili, że sprawca poprzez podważenie drzwi dostał się do wnętrza domu skąd ukradł przedmioty, które uważał za wartościowe.



— Jak się okazało sprawca zabrał agregat prądotwórczy, piecyk gazowy, piłę spalinową oraz lampki ledowe. Policjanci ustalili, że kradzieży z włamaniem dokonał 31-latek — mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.



Jak się później okazało, to nie jedyne przewinienie mieszkańca Zalewa, który włamał się również do domu mieszkalnego skąd ukradł biżuterię, zegar, lustro jak i szklaną figurę.



Mężczyzna usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Kodeks karny za kradzież z włamaniem przywiduje karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności.



red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława